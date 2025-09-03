Wenn Unternehmen gleich mehrere Leistungen aus einer Hand anbieten, freuen sich Kunden - sie haben nur einen Ansprechpartner und bekommen umfassende Unterstützung. Das Schlagwort in diesem Wort heißt "Ökosystem". Gerade in innovativen Branchen wie der Wasserstoff-Wirtschaft stehen potenzielle Kunden oft am Anfang und wünschen umfassende Unterstützung. Wer als Anbieter niedrigschwellige Angebote mit hochpreisigen oder dauerhaften Lösungen kombiniert, sichert sich langfristig stabile Umsätze. Wir werfen einen Blick auf die Vertriebskonzepte von Shell, Cummins und dynaCERT und zeigen: Umfassende Ökosysteme sind der Schlüssel zum Erfolg.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Kapitalerhöhungen.de