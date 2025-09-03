Information ist der nötige Sauerstoff für die Kapitalmärkte. Mit steigender Inflation, geopolitischen Unsicherheiten und unterbrochenen Lieferketten ist internationale Vernetzung wichtiger denn je. Mit dem Launch der Mining-IQ Datenplattform und der strategischen Partnerschaft mit Rio Tinto vollzieht Aspermont 2025 einen tiefgreifenden Wandel zum globalen Data-Intelligence-Spezialisten für die Rohstoffindustrie. Das Unternehmen bündelt nun weltweit alle Bergbaudaten in einer KI-gestützten Plattform, die Risiken, ESG-Leistungen und Projektentwicklungen analysiert und neue Standards für datenbasierte Entscheidungen im Sektor setzt. Durch die Digitalisierung zweier Jahrhunderte Branchenarchive für Rio Tinto und die jüngste Kapitalerhöhung von institutionellen Investoren ist Aspermont finanziell und technologisch optimal für internationales Wachstum und Innovation aufgestellt. Die neue Ausrichtung schafft skalierbare, abonnementbasierte Erlösmodelle und verleiht Entscheidungsträgern einen Vorsprung bei Markt- und Investitionsentscheidungen. Ein Quantensprung vom traditionellen Medienanbieter zum digitalen Branchenarchitekten.Den vollständigen Artikel lesen ...
