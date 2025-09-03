dormakaba Holding AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

dormakaba veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2024/25: grosse Fortschritte bei Nachhaltigkeitsinitiativen



Rümlang, 3. September 2025 - dormakaba hat seinen Nachhaltigkeitsbericht 2024/25 veröffentlicht, der die grossen Fortschritte des Unternehmens hinsichtlich der Nachhaltigkeitsziele aufzeigt. Der Bericht hebt bedeutende Erfolge in den Bereichen Emissionsreduktion, Arbeitssicherheit, Abfallwirtschaft und Engagement in der Lieferkette hervor. Zu den bedeutendsten Fortschritten aus dem Berichtszeitraum zählen: 25% Reduktion der Scope-1- und Scope-2-Emissionen im Vergleich zum Ausgangsjahr - 18.841 tCO2e eingespart - im Einklang mit den wissenschaftlichen Zielen von dormakaba und seinem umfassenden Klimaschutzplan

im Rahmen des Supplier Sustainability Engagement Program bewertet 23 Kinder wurden in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) im Rahmen der laufenden Partnerschaft von dormakaba mit Save the Children Schweiz zur Beendigung der Kinderarbeit im Bergbau wieder in die Schule oder Berufsausbildung integriert "Nachhaltigkeit bestimmt weiterhin, wie wir arbeiten, Innovationen vorantreiben und Mehrwert schaffen. Bei dormakaba sehen wir dies nicht nur als Verantwortung, sondern auch als Chance - eine Chance, die unser Geschäft stärkt, unsere Kunden unterstützt und eine bessere Zukunft schafft. Wir bleiben unserem Engagement treu, Fortschritte voranzutreiben, unsere globalen Ziele zu erreichen und zuverlässige, nachhaltige Lösungen zu liefern - für jeden Ort, der wichtig ist", sagt Till Reuter, CEO von dormakaba. Klimaschutz im eigenen Betrieb

dormakaba ist weiterhin auf Kurs, sein Ziel der Emissionsreduktion von Scope 1 und 2 bis zum Geschäftsjahr 2030 zu erreichen. Allein im vergangenen Jahr konnten die Emissionen um 10 % reduziert werden, was zum Teil auf einen Anstieg der Nutzung erneuerbarer Energien zurückzuführen ist. Vor allem neue Solarmodule am Standort Hallam (Australien) sollen die lokalen Emissionen jährlich um 54% senken. Erhöhung der Sicherheitsstandards

Die Sicherheit hat nach wie vor höchste Priorität. Die meldepflichtige Verletzungsrate konnte im Vergleich zum Ausgangs-Geschäftsjahr 20/21 um 33,5 % gesenkt werden. Damit hat dormakaba sein globales Ziel zwei Jahre früher als geplant erreicht. Mit massgeschneiderten Aktionsplänen für standortspezifische Risiken treibt das Unternehmen den kontinuierlichen Fortschritt voran. Um die Ergebnisse weiter zu verbessern, hat dormakaba das "Top 10 Turnaround Programm" ins Leben gerufen, das sich auf die Orte mit der höchsten Anzahl von Verletzungen konzentriert. So leistete das Werk in Nogales (Mexiko) 2 Millionen Arbeitsstunden ohne einen meldepflichtigen Unfall. Fortschritte bei der Kreislaufwirtschaft

Seit dem Geschäftsjahr 2020/21 hat das Unternehmen seinen Deponieabfall um 54% reduziert. Ein herausragendes Beispiel ist der Standort Modernfold in Dyersville (USA), der zuvor für 44% des weltweiten Deponieaufkommens von dormakaba verantwortlich war und durch Gipsrecycling sein jährliches Deponievolumen um 34 % reduzierte. Darüber hinaus hat dormakaba sein Portfolio an nachhaltigkeitsbezogenen Produktdeklarationen und Zertifizierungen seit dem Geschäftsjahr 2020/21 nahezu verdoppelt, um Kunden beim Erhalt von Green Building Credits zu unterstützen. Soziale Verantwortung und Sorgfaltspflicht

Aus der weltweiten Bewertung der Lohnunterschiede geht hervor, dass die meisten Standorte von dormakaba bereits die lokalen Standards für existenzsichernde Löhne erfüllen. Pläne zur Beseitigung der verbleibenden geringfügigen Unterschiede sind bereits in Arbeit. Im Rahmen der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette wurden im Geschäftsjahr 2024/25 154 Lieferanten mit hohem Risiko bewertet, wodurch das Engagement von dormakaba für eine verantwortungsvolle Beschaffung bekräftigt wurde. Im Rahmen der langjährigen Partnerschaft mit Save the Children Schweiz hat das Modellprojekt von dormakaba in der Demokratischen Republik Kongo weiterhin eine starke soziale Wirkung. Dank der Initiative, die mit dem HSG Impact Award 2025 ausgezeichnet wurde und sich auf die Eindämmung von Kinderarbeit in Kobaltbergbaugemeinden konzentriert, konnten 23 Kinder wieder in die Schule oder Berufsausbildung integriert werden. Externe Anerkennung

Für seine anhaltenden Bemühungen im Bereich Nachhaltigkeit hat das Unternehmen mehrere renommierte Auszeichnungen erhalten, darunter eine Goldmedaille von EcoVadis und wurde von der Financial Times in die Liste der "Europe's Climate Leaders" der Financial Times sowie in die CDP Supplier Engagement A List aufgenommen. Darüber hinaus behielt dormakaba seinen Prime Status von ISS-ESG Corporate Rating und ein AA-Rating von MSCI. Auch im kommenden Geschäftsjahr wird dormakaba seine Verpflichtungen zur Nachhaltigkeit fortsetzen. Weitere Details finden Sie im dormakaba Nachhaltigkeitsbericht 2024/25 . Weitere Informationen für: Nachhaltigkeit Medien Stephanie Ossenbach Patrick Lehn Group Sustainability Officer Press Officer T: +41 79 527 34 35 T: +41 44 818 92 86 stephanie.ossenbach-keller@dormakaba.com patrick.lehn@dormakaba.com



