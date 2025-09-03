dormakaba Holding AG
/ Schlagwort(e): Nachhaltigkeit
Rümlang, 3. September 2025 - dormakaba hat seinen Nachhaltigkeitsbericht 2024/25 veröffentlicht, der die grossen Fortschritte des Unternehmens hinsichtlich der Nachhaltigkeitsziele aufzeigt. Der Bericht hebt bedeutende Erfolge in den Bereichen Emissionsreduktion, Arbeitssicherheit, Abfallwirtschaft und Engagement in der Lieferkette hervor.
Zu den bedeutendsten Fortschritten aus dem Berichtszeitraum zählen:
"Nachhaltigkeit bestimmt weiterhin, wie wir arbeiten, Innovationen vorantreiben und Mehrwert schaffen. Bei dormakaba sehen wir dies nicht nur als Verantwortung, sondern auch als Chance - eine Chance, die unser Geschäft stärkt, unsere Kunden unterstützt und eine bessere Zukunft schafft. Wir bleiben unserem Engagement treu, Fortschritte voranzutreiben, unsere globalen Ziele zu erreichen und zuverlässige, nachhaltige Lösungen zu liefern - für jeden Ort, der wichtig ist", sagt Till Reuter, CEO von dormakaba.
Klimaschutz im eigenen Betrieb
Erhöhung der Sicherheitsstandards
Fortschritte bei der Kreislaufwirtschaft
Soziale Verantwortung und Sorgfaltspflicht
Externe Anerkennung
Auch im kommenden Geschäftsjahr wird dormakaba seine Verpflichtungen zur Nachhaltigkeit fortsetzen. Weitere Details finden Sie im dormakaba Nachhaltigkeitsbericht 2024/25.
Download Bereich
Medienmitteilung (PDF)
