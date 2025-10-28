The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.10.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.10.2025
ISIN Name
CA07135M2031 BATTERY X METALS INC.
CH0011795959 DORMAKABA HLDG NA.SF 0,10
FR00140009W6 BQUE POSTALE 20/31 FLR
GB0007325078 RENOLD PLC LS-,05
IE00BQN1KC32 ISHSIV-M.E.MC.E.W.ETF EOA
IE00BZ0PKS76 ISHSIVSTXUSEMF DLA
IE00B539F030 ISHSVII-MSCI UK LS ACC
KYG6485S1021 NEW HORIZ.HEAL. DL-,00005
SE0007665823 RESURS HOLDING AB
USQ67949AC34 NICKEL INDUS 23/28 REGS
XS2393240887 ELEVING GRP 21/26
