Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CH0011795959 dormakaba Holding AG 28.10.2025 CH1486524122 dormakaba Holding AG 29.10.2025 Tausch 1:10

CA07135M2031 Battery X Metals Inc. 28.10.2025 CA07135M3021 Battery X Metals Inc. 29.10.2025 Tausch 20:1





