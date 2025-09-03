Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 03.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 868366 | ISIN: GB0006650450 | Ticker-Symbol: OX3
Frankfurt
03.09.25 | 08:09
20,400 Euro
-2,86 % -0,600
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
FTSE techMARK Focus
FTSE-250
1-Jahres-Chart
OXFORD INSTRUMENTS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OXFORD INSTRUMENTS PLC 5-Tage-Chart
PR Newswire
03.09.2025 08:06 Uhr
72 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 03

3 September 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1776.6744 pence per share:

Date of purchase:

2 September 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

27,786

Lowest price paid per share (GBp):

1756.0000

Highest price paid per share (GBp):

1800.0000

Volume weighted average price paid per share (GBp):

1776.6744

Subject to settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 57,264,396. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 57,264,396. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue

Weighted average price paid per share (GBp)

Aggregate number of shares purchased

London Stock Exchange

1776.9384

19,786

BATS Trading Europe

1776.0215

8,000

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

242

1800.00

08:26:41

00076856275TRLO0

XLON

246

1796.00

08:34:29

00076856578TRLO0

XLON

223

1792.00

08:42:13

00076857000TRLO0

XLON

171

1792.00

08:42:13

00076856998TRLO0

BATE

156

1792.00

08:42:13

00076857005TRLO0

BATE

215

1792.00

08:42:13

00076857010TRLO0

XLON

158

1788.00

09:12:16

00076858278TRLO0

BATE

49

1786.00

09:19:26

00076858536TRLO0

BATE

109

1786.00

09:24:49

00076858630TRLO0

BATE

147

1786.00

09:24:49

00076858631TRLO0

BATE

160

1788.00

09:53:53

00076859637TRLO0

BATE

160

1788.00

10:05:00

00076860070TRLO0

BATE

150

1786.00

10:07:53

00076860211TRLO0

BATE

5

1786.00

10:36:40

00076861211TRLO0

BATE

18

1788.00

10:47:57

00076861747TRLO0

XLON

100

1788.00

10:47:57

00076861759TRLO0

XLON

12

1788.00

10:47:57

00076861760TRLO0

XLON

457

1788.00

10:52:48

00076861881TRLO0

XLON

1

1786.00

10:52:48

00076861905TRLO0

BATE

166

1788.00

10:53:35

00076861922TRLO0

BATE

4

1790.00

10:53:35

00076861923TRLO0

BATE

294

1790.00

10:53:35

00076861924TRLO0

BATE

120

1788.00

11:12:35

00076862409TRLO0

BATE

4

1786.00

11:13:58

00076862459TRLO0

BATE

257

1784.00

11:13:58

00076862461TRLO0

XLON

82

1784.00

11:28:11

00076863417TRLO0

XLON

4

1784.00

11:28:11

00076863418TRLO0

XLON

141

1784.00

11:28:11

00076863419TRLO0

XLON

178

1784.00

11:28:11

00076863416TRLO0

BATE

179

1784.00

11:28:11

00076863420TRLO0

XLON

14

1784.00

11:28:11

00076863423TRLO0

XLON

14

1784.00

11:28:11

00076863424TRLO0

XLON

39

1784.00

11:28:11

00076863425TRLO0

XLON

82

1782.00

11:28:12

00076863426TRLO0

BATE

18

1782.00

11:28:56

00076863523TRLO0

XLON

100

1782.00

11:28:56

00076863532TRLO0

XLON

45

1782.00

11:29:04

00076863587TRLO0

BATE

35

1782.00

11:29:04

00076863588TRLO0

BATE

2747

1782.00

11:29:04

00076863591TRLO0

XLON

307

1782.00

11:29:04

00076863592TRLO0

XLON

14

1782.00

11:29:04

00076863594TRLO0

XLON

1814

1782.00

11:29:04

00076863596TRLO0

XLON

280

1782.00

11:29:04

00076863589TRLO0

XLON

20

1782.00

11:29:04

00076863590TRLO0

XLON

15

1782.00

11:29:04

00076863593TRLO0

XLON

535

1782.00

11:29:04

00076863595TRLO0

XLON

19

1782.00

11:29:04

00076863597TRLO0

XLON

84

1782.00

11:29:04

00076863598TRLO0

XLON

43

1782.00

11:29:04

00076863599TRLO0

XLON

97

1780.00

11:29:04

00076863600TRLO0

XLON

119

1782.00

11:29:04

00076863601TRLO0

XLON

233

1782.00

11:30:50

00076863754TRLO0

XLON

251

1786.00

11:37:30

00076864026TRLO0

XLON

232

1788.00

11:54:20

00076864679TRLO0

XLON

174

1786.00

11:54:21

00076864680TRLO0

BATE

256

1786.00

11:54:21

00076864681TRLO0

XLON

18

1782.00

12:09:11

00076865357TRLO0

XLON

163

1784.00

12:14:41

00076865591TRLO0

BATE

145

1784.00

12:22:41

00076865868TRLO0

BATE

212

1782.00

12:22:41

00076865871TRLO0

XLON

220

1782.00

12:22:41

00076865872TRLO0

XLON

109

1782.00

12:22:41

00076865869TRLO0

BATE

36

1782.00

12:22:41

00076865870TRLO0

BATE

215

1778.00

12:30:09

00076866183TRLO0

XLON

37

1774.00

12:47:05

00076866712TRLO0

XLON

4

1774.00

12:47:05

00076866713TRLO0

XLON

210

1774.00

12:47:05

00076866714TRLO0

XLON

164

1776.00

12:48:41

00076866751TRLO0

BATE

115

1774.00

12:49:03

00076866759TRLO0

BATE

35

1774.00

12:49:07

00076866760TRLO0

BATE

3

1774.00

13:00:21

00076867307TRLO0

XLON

257

1774.00

13:00:21

00076867308TRLO0

XLON

19

1772.00

13:11:31

00076867693TRLO0

BATE

240

1772.00

13:21:53

00076867942TRLO0

XLON

159

1772.00

13:21:53

00076867940TRLO0

BATE

166

1772.00

13:21:53

00076867941TRLO0

BATE

152

1766.00

13:35:55

00076868616TRLO0

BATE

139

1766.00

13:35:55

00076868617TRLO0

BATE

19

1766.00

13:37:36

00076868679TRLO0

BATE

286

1766.00

13:48:23

00076869246TRLO0

XLON

52

1766.00

13:48:23

00076869247TRLO0

XLON

22

1766.00

13:48:23

00076869243TRLO0

BATE

140

1766.00

13:48:23

00076869244TRLO0

BATE

39

1766.00

13:48:23

00076869245TRLO0

BATE

124

1766.00

13:56:34

00076869622TRLO0

XLON

176

1766.00

13:56:34

00076869621TRLO0

BATE

137

1766.00

13:56:34

00076869623TRLO0

XLON

234

1766.00

13:56:34

00076869624TRLO0

XLON

205

1770.00

14:09:55

00076870006TRLO0

XLON

12

1770.00

14:09:55

00076870007TRLO0

XLON

261

1770.00

14:09:55

00076870008TRLO0

XLON

154

1770.00

14:09:55

00076870005TRLO0

BATE

287

1768.00

14:14:58

00076870266TRLO0

XLON

26

1768.00

14:14:58

00076870267TRLO0

XLON

145

1768.00

14:14:58

00076870265TRLO0

BATE

137

1766.00

14:18:56

00076870408TRLO0

BATE

21

1766.00

14:18:56

00076870409TRLO0

BATE

216

1764.00

14:19:09

00076870423TRLO0

XLON

18

1764.00

14:19:09

00076870424TRLO0

XLON

239

1760.00

14:29:14

00076870986TRLO0

XLON

177

1756.00

14:29:44

00076871019TRLO0

BATE

174

1768.00

14:42:53

00076871952TRLO0

BATE

1

1766.00

14:47:28

00076872264TRLO0

XLON

169

1768.00

14:47:53

00076872282TRLO0

BATE

159

1774.00

14:57:50

00076872858TRLO0

BATE

231

1774.00

14:57:50

00076872859TRLO0

XLON

91

1774.00

14:59:50

00076873042TRLO0

BATE

72

1774.00

14:59:50

00076873043TRLO0

BATE

230

1774.00

15:02:31

00076873239TRLO0

XLON

137

1774.00

15:05:10

00076873507TRLO0

BATE

38

1774.00

15:05:10

00076873508TRLO0

BATE

4

1774.00

15:07:31

00076873606TRLO0

XLON

1

1774.00

15:07:31

00076873607TRLO0

XLON

256

1774.00

15:07:31

00076873608TRLO0

XLON

40

1774.00

15:07:31

00076873609TRLO0

XLON

8

1774.00

15:07:31

00076873610TRLO0

XLON

149

1774.00

15:12:10

00076873767TRLO0

BATE

1

1772.00

15:15:17

00076873899TRLO0

XLON

229

1772.00

15:15:38

00076873940TRLO0

XLON

249

1772.00

15:15:38

00076873941TRLO0

XLON

149

1772.00

15:15:38

00076873938TRLO0

BATE

170

1772.00

15:15:38

00076873939TRLO0

BATE

9

1774.00

15:23:31

00076874611TRLO0

XLON

175

1774.00

15:23:31

00076874612TRLO0

XLON

27

1774.00

15:23:31

00076874613TRLO0

XLON

5

1774.00

15:23:31

00076874614TRLO0

XLON

15

1772.00

15:25:42

00076874784TRLO0

XLON

1

1772.00

15:26:02

00076874828TRLO0

XLON

6

1772.00

15:26:02

00076874829TRLO0

XLON

223

1772.00

15:26:02

00076874830TRLO0

XLON

267

1772.00

15:26:02

00076874831TRLO0

XLON

159

1772.00

15:26:02

00076874827TRLO0

BATE

4

1772.00

15:35:20

00076875311TRLO0

XLON

84

1772.00

15:35:20

00076875312TRLO0

XLON

11

1772.00

15:35:24

00076875316TRLO0

XLON

168

1772.00

15:35:24

00076875315TRLO0

BATE

157

1772.00

15:35:24

00076875317TRLO0

XLON

8

1770.00

15:40:04

00076875535TRLO0

XLON

9

1772.00

15:41:41

00076875592TRLO0

BATE

2

1772.00

15:41:41

00076875593TRLO0

BATE

136

1772.00

15:41:41

00076875594TRLO0

BATE

18

1770.00

15:42:05

00076875623TRLO0

XLON

18

1770.00

15:42:43

00076875652TRLO0

XLON

19

1772.00

15:43:31

00076875712TRLO0

XLON

139

1772.00

15:43:31

00076875713TRLO0

XLON

69

1772.00

15:43:31

00076875714TRLO0

XLON

146

1772.00

15:46:43

00076875903TRLO0

BATE

194

1770.00

15:47:01

00076875932TRLO0

XLON

106

1770.00

15:47:01

00076875933TRLO0

XLON

50

1770.00

15:47:01

00076875934TRLO0

XLON

216

1770.00

15:47:01

00076875935TRLO0

XLON

146

1770.00

15:47:01

00076875931TRLO0

BATE

158

1770.00

15:58:01

00076876618TRLO0

BATE

33

1772.00

16:01:52

00076876820TRLO0

BATE

177

1770.00

16:02:52

00076876901TRLO0

BATE

232

1768.00

16:04:58

00076877024TRLO0

XLON

257

1768.00

16:04:58

00076877026TRLO0

XLON

160

1768.00

16:04:58

00076877018TRLO0

BATE

191

1766.00

16:04:58

00076877036TRLO0

XLON

19

1764.00

16:05:05

00076877083TRLO0

XLON

2

1766.00

16:05:26

00076877122TRLO0

XLON

218

1766.00

16:05:26

00076877123TRLO0

XLON

78

1766.00

16:06:39

00076877192TRLO0

XLON

171

1766.00

16:06:39

00076877193TRLO0

XLON

241

1768.00

16:08:56

00076877348TRLO0

XLON

18

1770.00

16:09:32

00076877392TRLO0

XLON

91

1770.00

16:09:42

00076877410TRLO0

XLON

94

1770.00

16:09:46

00076877416TRLO0

XLON

42

1770.00

16:09:46

00076877417TRLO0

XLON

3

1770.00

16:09:46

00076877418TRLO0

XLON

20

1770.00

16:09:46

00076877419TRLO0

XLON

6

1772.00

16:10:12

00076877449TRLO0

BATE

17

1772.00

16:10:24

00076877456TRLO0

BATE

6

1774.00

16:12:12

00076877564TRLO0

XLON

51

1774.00

16:12:15

00076877565TRLO0

BATE

4

1774.00

16:12:15

00076877566TRLO0

BATE

125

1774.00

16:12:15

00076877567TRLO0

BATE

241

1774.00

16:12:41

00076877587TRLO0

XLON

37

1772.00

16:12:44

00076877591TRLO0

XLON

37

1772.00

16:13:04

00076877606TRLO0

XLON

166

1772.00

16:13:06

00076877619TRLO0

XLON

218

1772.00

16:13:06

00076877620TRLO0

XLON

95

1772.00

16:13:06

00076877621TRLO0

XLON

24

1772.00

16:13:06

00076877617TRLO0

BATE

130

1772.00

16:13:06

00076877618TRLO0

BATE

293

1770.00

16:14:08

00076877678TRLO0

XLON

18

1768.00

16:16:55

00076877907TRLO0

XLON

158

1770.00

16:18:10

00076877980TRLO0

BATE

18

1768.00

16:18:19

00076877993TRLO0

XLON

185

1768.00

16:18:19

00076877996TRLO0

XLON

83

1768.00

16:18:19

00076877995TRLO0

BATE

194

1768.00

16:18:28

00076878026TRLO0

XLON

2

1768.00

16:18:28

00076878027TRLO0

XLON

31

1768.00

16:18:28

00076878028TRLO0

XLON

144

1768.00

16:19:28

00076878096TRLO0

XLON

45

1768.00

16:19:28

00076878097TRLO0

XLON

13

1768.00

16:19:28

00076878098TRLO0

XLON

1

1768.00

16:19:28

00076878099TRLO0

XLON

3

1768.00

16:19:28

00076878100TRLO0

XLON

3

1768.00

16:20:19

00076878150TRLO0

XLON

257

1766.00

16:20:45

00076878178TRLO0

XLON

37

1764.00

16:22:37

00076878315TRLO0

XLON

18

1764.00

16:23:56

00076878424TRLO0

XLON

18

1764.00

16:24:03

00076878439TRLO0

XLON

18

1764.00

16:24:28

00076878471TRLO0

XLON

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916


© 2025 PR Newswire
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.