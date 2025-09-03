Zug - Die Immobiliengesellschaft Fundamenta Real Estate hat im ersten Halbjahr 2025 den Gewinn massiv gesteigert. Erneut schlugen positive Neubewertungen zu Buche. Zudem plant das Unternehmen im vierten Quartal eine Kapitalerhöhung, um den Portfolioausbau voran zu treiben. Der Reingewinn kletterte auf 28,9 Millionen Franken von zuvor 12,2 Millionen und hat sich damit mehr als verdoppelt, wie die auf Wohnimmobilien spezialisierte Gesellschaft am Mittwoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab