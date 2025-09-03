Winterthur - Alain Bahni wird per 1. April 2026 neuer CEO der AXA Mobility Services AG (AMS). Er folgt auf Mensur Jasari, der sich entschieden hat, die AMS per Ende März 2026 zu verlassen. Der Verwaltungsrat der AXA Mobility Services AG hat Alain Bahni per 1. April 2026 zum neuen CEO ernannt. Der 42-Jährige ist seit dem Jahr 2021 Leiter Corporate Sales & New Mobility bei BMW Schweiz. In dieser Rolle verantwortet er erfolgreich das B2B-Geschäft für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
