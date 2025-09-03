Die 5 GW-Solarfabrik im französischen Hambach von HoloSolis wird auf die von Trinasolar patentierte TOPCon-Zelltechnologie aufbauen. Beide Unternehmen haben eine für Europa geltende Patentlizenzvereinbarung unterzeichnet. Trinasolar hat seine TOPCon-Solarzellentechnologie (Tunnel Oxide Passivated Contact) an den neuen europäischen PV-Produzenten HoloSolis lizensiert. Wie die Unternehmen mitteilten, haben sie dafür eine Patentlizenzvereinbarung unterzeichnet, die HoloSolis zur Nutzung der von Trinasolar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
