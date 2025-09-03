Der chinesische Photovoltaik-Hersteller erlaubt dem Wettbewerber, seine Topcon-Zelltechnologie in der geplanten Fertigung in Frankreich nutzen zu dürfen. Holosolis plant im ostfranzösischen Hambach ein Werk mit fünf Gigawatt jährlicher Produktionskapazität. Trinasolar und Holosolis haben am Mittwoch eine Patentlizenzvereinbarung geschlossen. Sie berechtigt das französische Photovoltaik-Unternehmen in seinem geplanten Werk, die Tunnel Oxide Passivated Contact (Topcon)-Zelltechnologie des Wettbewerbers zu nutzen. Mit dieser strategischen Kooperation bringe Trinasolar seine Technologie nach Europa ...Den vollständigen Artikel lesen ...
