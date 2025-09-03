Die Altech Advanced Materials AG (DE000A31C3Y4) hat einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht. Das Bundeswirtschaftsministerium bestätigt eine grundsätzliche Förderungsberechtigung für das CERENERGY-Projekt in Höhe von bis zu 46,7 Millionen Euro. Diese Nachricht dürfte Anleger und Branchenkenner gleichermaßen aufhorchen lassen. Altech Advanced Materials: STARK-Programm als Rückenwind: Die offizielle Bestätigung kommt im Rahmen der STARK-Initiative des BMWK. Dabei handelt es sich um 30 Prozent der erwarteten Gesamtinvestitionskosten für die Bauphase. Das Programm fördert Projekte in den deutschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
