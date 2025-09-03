PTA-Adhoc: capsensixx AG: Aktienrückkaufprogramm für bis zu 100.000 Aktien zum Preis von EUR 20,20 beschlossen

Anzeige
WKN: A2G9M1 | ISIN: DE000A2G9M17 | Ticker-Symbol: CPX
München
03.09.25 | 08:00
23,600 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
CAPSENSIXX AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CAPSENSIXX AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
20,60037,20016:57
Dow Jones News
03.09.2025 15:33 Uhr
299 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

capsensixx AG: Aktienrückkaufprogramm für bis zu 100.000 Aktien zum Preis von EUR 20,20 beschlossen

Frankfurt am Main (pta000/03.09.2025/15:00 UTC+2)

Der Vorstand der capsensixx AG (ISIN DE000A2G9M17) (die "Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Ausnutzung der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 08.08.2025 beschlossen, bis zu maximal 100.000 Stückaktien der Gesellschaft (dies entspricht bis zu rund 3,24% des Grundkapitals der Gesellschaft) zum Kaufpreis von EUR 20,20 je capsensixx-Stückaktie zurückzukaufen. Bei vollständiger Durchführung des Aktienrückkaufangebots würde die Gesellschaft insgesamt eigene Aktien in Höhe von rund 9,71% des Grundkapitals der Gesellschaft halten. Für die Verwendung der zurückgekauften Aktien kommen alle nach der Ermächtigung zulässigen Zwecke in Betracht.

Der durchschnittliche Schlusskurs für die Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse an den drei der Veröffentlichung des Kaufangebots vorangegangenen Handelstagen also in der Zeit vom 29.08.2025 bis zum 02.09.2025 (jeweils einschließlich) betrug 20,20 Euro. Der festgelegte Angebotspreis von EUR 20,20 je capsensixx-Stückaktie entspricht damit den Vorgaben der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 08.08.2025. Das Rückkaufprogramm soll am 09.09.2025, 0:00 Uhr MESZ beginnen und am 23.09.2025, 24:00 Uhr MESZ enden.

Die Angebotsunterlage wird unverzüglich auf der Internetseite der Gesellschaft (https://www.capsensixx.de) unter der Rubrik "Investor Relations", Unterrubrik "Adhoc-Mitteilungen und Corporate News" (https://www.capsensixx.de/ ad-hoc-mitteilungen-und-corporate-news/) sowie anschließend im Bundesanzeiger (https://www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht werden.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      capsensixx AG 
           Bettinastraße 57-59 
           60325 Frankfurt am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Constantin Stürner 
Tel.:         +49 69 247479930 
E-Mail:        C.Stuerner@peh.de 
Website:       www.capsensixx.de 
ISIN(s):       DE000A2G9M17 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1756904400513 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2025 09:00 ET (13:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
