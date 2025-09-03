Die Aktie von Barrick Mining hat zuletzt deutlich im Kurs zulegen können. Doch nun winkt bei dem Minenwert womöglich noch mehr Aufwärtspotenzial. Das könnte jetzt zum Kurstreiber werden. Neue Allzeithochs bei Gold Nachdem der Goldpreis lange Zeit seitwärtsgelaufen ist, konnte das Edelmetall nun einen Ausbruch nach oben auf neue Allzeithochs schaffen. Treiber dieser Entwicklung sind vor allem die geopolitische Unsicherheit am Markt mit Blick auf die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de