Die Circus SE (DE000A2YN355) hat eine strategische Partnerschaft mit dem Facility-Services-Anbieter Secura geschlossen. Der Münchener KI-Robotik-Spezialist will seine autonomen Ernährungssysteme über das Netzwerk von Secura skalieren. Mit mehr als 200 Enterprise-Kunden, darunter Shell, General Electric und Audi, eröffnet sich für Circus ein direkter Zugang zu großen Unternehmen. Secura bringt starkes Kundennetzwerk mit: Secura ist ein führender Anbieter für umfassendes Corporate Facility Management. Das Kundenportfolio umfasst Marktführer wie BMW, Porsche, Thyssenkrupp und Audi. Künftig wird Secura ...Den vollständigen Artikel lesen ...
