Raiffeisen Bank International-Aktien konnten am Mittwoch zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 2,87 Prozent der Top-Performer im Austrian Traded Index. Zum Handelsende notiert die Aktie an der Wiener Börse bei 29,36 Euro, das Tageshoch hat man mit 29,38 Euro an der Wiener Börse gesehen. Im laufenden Jahr steht ein Plus von rund 50 Prozent zu Buche. Auf Sicht von drei Jahren schneidet die Aktie mit einem Kursgewinn von rund 140 Prozent phänomenal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
