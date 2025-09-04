EQS-News: 2G Energy AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

2G Energy AG steigert die Gesamtleistung im ersten Halbjahr um 28% (193,0 Mio. Euro, Vj.: 150,3 Mio. Euro)



2G Energy AG steigert die Gesamtleistung im ersten Halbjahr um 28% (193,0 Mio. Euro, Vj.: 150,3 Mio. Euro) Umsatz übertrifft Vorjahreshalbjahr um 30% (169,9 Mio. Euro, Vj.: 131,2 Mio. Euro)

Neuanlagengeschäft legt um 55% zu, Service um 12%.

EBIT-Marge wächst auf 3,3% (Vj.: 3,1%).

Auftragsbestand steigt weiter auf jetzt 219,8 Mio. Euro (Vj.: 196,1 Mio. Euro, +12%).

Aufgrund der ausstehenden EEG-Genehmigung der EU grenzt der Vorstand die Umsatz- und EBIT-Prognose für 2025 ein und bestätigt die Prognose für 2026. Heek, 04. September 2025 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von nachhaltigen Kraftwerken und Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen sowie Produzent von Wärmepumpen, setzt ihren Expansionskurs fort und steigerte im ersten Halbjahr 2025 den Umsatz um 30% auf 169,9 Mio. Euro (Vj.: 131,2 Mio. Euro) und die Gesamtleistung um 28% (193,0 Mio. Euro, Vj.: 150,3 Mio. Euro). Dabei wurden im Vergleich zum Vorjahr 55% mehr Neuanlagen schlussgerechnet (82,7 Mio. Euro, Vj.: 53,2 Mio. Euro). Der Serviceumsatz legte um 12% auf 87,2 Mio. Euro (Vj.: 77,9 Mio. Euro) zu. EBIT-Marge wächst auf 3,3% (Vj.: 3,1%). Aufgrund des erhöhten Umsatzes und der parallel ausgeweiteten Gesamtleistung übertrafen sowohl das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT; 5,7 Mio. Euro, Vj.: 4,1 Mio. Euro) wie auch die EBIT-Marge (3,3%, Vj.: 3,1%) die Vorjahreswerte. Dabei wurde das erste Halbjahr 2024 von günstigen Währungseffekten beeinflusst (+0,7 Mio. Euro), während das erste Halbjahr 2025 von negativen Währungseffekten belastet wurde (-0,8 Mio. Euro). Da in der Berichtsperiode das Umsatzwachstum (+38,7 Mio. Euro) ganz überwiegend aus dem Neumaschinensegment stammte (+29,4 Mio. Euro, Service: +9,3 Mio. Euro) und dieses Segment im Vergleich zum Servicegeschäft materialintensiver ist, stieg die Materialaufwandsquote (bezogen auf die Gesamtleistung) im ersten Halbjahr geringfügig auf 63,2% (Vj.: 61,9%). Der Halbjahresbericht 2025 steht ab sofort zum Download unter https://2-g.com/de/investor-relations/finanzpublikationen bereit. Auftragsbestand steigt weiter auf jetzt 219,8 Mio. Euro (Vj.: 196,1 Mio. Euro) Wie wiederholt berichtet, verzeichnete 2G beim Auftragseingang im ersten Halbjahr in sämtlichen Kernregionen ein dynamisches zweistelliges Wachstum (Auftragseingang H1 2025: 110,7 Mio. Euro, Vj.: 93,3 Mio. Euro, +18%). Der Auftragsbestand erreichte Ende Juni 2025 einen hohen Wert von 219,8 Mio. Euro, was für eine Vollauslastung bis ungefähr Mitte des nächsten Jahres sorgt. Der lebhafte Auftragseingang übersteigt somit die Schlussrechnungen des ersten Halbjahres deutlich und untermauert die seit einigen Jahren kommunizierte jährliche Wachstumsambition von 10% zuzüglich Inflation. Aufgrund der ausstehenden EEG-Genehmigung der EU grenzt der Vorstand die Umsatz- und EBIT-Prognose für 2025 ein und bestätigt Prognose für 2026. In Deutschland steht das Erneuerbare-Energien-Gesetz ("Biomassepaket") derzeitig noch unter dem Vorbehalt beihilferechtlicher Genehmigung durch die Europäische Union. Der Vorstand erwartet, wie zahlreiche Branchenexperten auch, dass die Genehmigung hoch wahrscheinlich ist, dass sie aber möglicherweise erst im weiteren Jahresverlauf erteilt wird. Aufgrund dieser Verspätung grenzt der Vorstand die Umsatz- und EBIT-Prognose 2025 jeweils auf die untere Hälfte ein. Der Umsatz 2025 wird sich voraussichtlich auf 430 bis 440 Mio. Euro belaufen (bisher: 430 bis 450 Mio. Euro), die EBIT-Marge wird zwischen 8,5 und 9,5% erwartet (bisher: 8,5 bis 10,5%). Da der aktuelle Auftragsbestand auf Rekordniveau liegt, und die Nachfrage nach wie vor ungebrochen hoch ist, bestätigt der Vorstand die Umsatz- und EBIT-Prognose 2026 mit einem erwarteten Jahresumsatz von 440 bis 490 Mio. Euro und einer EBIT-Marge von 9,0 bis 11,0%.



Über 2G Energy AG

Die 2G Energy AG Unternehmensgruppe ist ein international führender Hersteller und Systemanbieter von Anlagen zur dezentralen Energieversorgung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und installiert umfassende Lösungen im strukturell wachsenden Markt der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK-Anlagen), der Großwärmepumpen sowie der Spitzenlast-Aggregate. Die digitale Netzintegration und Anlagensteuerung der drei Energieerzeugertypen sind ebenso wie die Service- und Wartungsdienstleistungen weitere, entscheidende Leistungskriterien. Das Produktportfolio umfasst drei Energieerzeugungstypen: KWK-Anlagen im Leistungsbereich von 20 kW bis 4.500 kW für den Betrieb mit Wasserstoff, Erdgas, Biogas sowie anderen Schwachgasen, Großwärmepumpen im Bereich von 100 kW bis 2.600 kW sowie Spitzenlast-Aggregate mit elektrischer Leistung ab 500 kW. KWK-Anlagen arbeiten mit Wirkungsgraden von 90 Prozent und mehr. Die Effizienz von Großwärmepumpen wird durch die Arbeitskennzahl ausgedruckt und kann je nach Rahmenbedingungen bis auf 5 ansteigen. 2G steht mit seinen Produkten und Services an der Schnittstelle zu einer dezentralen, sicheren und weitestgehend dekarbonisierten Energieversorgung. Weltweit versorgen bereits über 9.000 installierte 2G Anlagen in unterschiedlichen Anwendungen ein breites Kundenspektrum von Unternehmen der Wohnungswirtschaft, Landwirtschaft, Gewerbe- und Industrieunternehmen, Energieversorgern, Stadtwerken und Kommunen mit elektrischer und thermischer Energie. 2G ist mit der Kombination aus KWK-Anlagen, Spitzenlast-Aggregaten und Großwärmepumpen als Systemanbieter für dezentrale Energielösungen weltweit positioniert. Das Unternehmen profitiert dabei von weitreichenden Synergien der drei Anlagenkategorien, die sich von der Projektentwicklung, der Beschaffung, der Produktion und der überwiegend containerisierten Bauart über die weitgehend identische Kundenbasis und den regulatorischen Rahmen sowie die Vertriebswege bis zur digitalen Steuerung und dem Service erstrecken. Ihre Technologieführerschaft baut 2G durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl in Kraftwerks- und Pumpentechnologien als auch in der spezifischen Softwareentwicklung für die Service- und Wartungstätigkeiten stetig aus. Die von 2G konsequent umgesetzte digitale Netzintegration im zukünftigen Strommarktdesign im Verbund mit den Erzeugern aus Sonne, Wind und grünen Gasen ist ein unverzichtbares, systemrelevantes Element und stellt eine hohe Markteintrittshürde für Wettbewerber dar. Die Sektorenkopplung, die zum Gelingen der Energiewende erforderlich ist, spiegelt sich im Portfolio der 2G wider. 2G beschäftigt mehr als 900 Mitarbeiter, die am Hauptsitz in Heek, Deutschland, in Nordamerika sowie in sechs weiteren europäischen Standorten tätig sind. Insgesamt ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern aktiv und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 Konzernumsätze von 375,6 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 8,9%. 2G wurde 1995 gegründet. Die Aktien der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9) werden seit 2007 an der Börse gehandelt und sind im Segment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen sowie im Auswahlindex Scale30 gelistet. Termine 2025

07.-08. Oktober 2025 SME Conference - Quirin Privatbank AG, Paris

24. November 2025 Q3 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung

24.-25. November 2025 Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main IR-Kontakt

2G Energy AG

Benzstr. 3, 48619 Heek

Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795

E-Mail: ir@2-g.de

Internet: www.2-g.de



