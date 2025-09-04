Original-Research: sdm SE - von GBC AG



04.09.2025 / 10:00 CET/CEST

Einstufung von GBC AG zu sdm SE Unternehmen: sdm SE ISIN: DE000A3CM708 Anlass der Studie: Researchstudie (Note) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 5,70 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker

GESCHÄFTSENTWICKLUNG 1. HJ 2025 Am 20.08.25 hat die sdm SE (sdm) ihre konsolidierten Halbjahreszahlen für das laufende Geschäftsjahr veröffentlicht. Hiernach waren die ersten sechs Monate der aktuellen Geschäftsperiode vor allem geprägt durch ein dynamisches Wachstum. So konnten die Konzernumsatzerlöse v.a. dank eines starkem Neukundengeschäfts infolge der eingeleiteten Vertriebsoffensive im ersten Halbjahr deutlich um 40,0% auf 22,36 Mio. € (1. HJ 2024: 16,09 Mio. €) ansteigen. Zum rasanten Wachstum hat hierbei insbesondere die starke Geschäftsentwicklung (Gesamtleistungsanstieg Q1 2025: +64,4% auf 13,22 Mio. €) im Auftaktquartal wesentlich beigetragen. Die deutliche Ausweitung der Umsatzerlöse wurde hierbei sowohl in der Mundt-Tochtergesellschaft (Umsatzplus um 57,0% auf 12,74 Mio. €) als auch in der sdm KG-Tochtergesellschaft (Umsatzplus um 21,0% auf 9,01 Mio. €) erzielt und resultierte insbesondere aus verstärkten Vertriebsaktivitäten, die auch im weiteren Jahresverlauf mit hoher Intensität fortgesetzt werden sollen. Daneben sollte unserer Einschätzung nach auch der Ausbau des Bestandskundengeschäfts mit öffentlichen und gewerblichen Kunden die positive Umsatzentwicklung in der ersten Geschäftsjahreshälfte zusätzlich vorangebracht haben. Parallel zur dynamischen Umsatzentwicklung hat der Sicherheitsdienstleistungskonzern ebenfalls sein operatives Ergebnis in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres signifikant gesteigert. So konnte das EBITDA im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich überproportional um 68,5% auf 1,23 Mio. € (1. HJ 2024: 0,73 Mio. €) zulegen. Hierbei sollten sowohl die Mundt-Tochtergesellschaft (EBITDA-Beitrag / operative Marge GBCe: ca. 1,10 Mio. € bzw. ca. 8,6%) als auch die sdm KG-Tochtergesellschaft (EBITDA-Beitrag / operative Marge GBCe: ca. 0,75 Mio. € bzw. 8,3%) deutlich positive Ergebnisbeiträge zum operativen Konzernergebnis beigesteuert haben. In Bezug auf das EBITDA der sdm SE ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Konzernergebnis durch Einmaleffekte aus Umbau- und Repositionierungsmaßnahmen signifikant belastet wurde. Korrigiert um diese Effekte wurde ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 1,54 Mio. € erzielt, woraus sich in Bezug auf die erwirtschafteten Umsatzerlöse eine bereinigte EBITDA-Marge von 6,9% ergab. Im Vergleich zum operativen Margenniveau des Vorjahreszeitraums (EBITDA-Marge 1. HJ 2024: 4,5%) konnte sdm damit dank einsetzender Skaleneffekte und eines günstigeren Umsatzmixes (stärkerer Anteil margenträchtiges Projektgeschäft) eine deutliche Profitabilitätsverbesserung erzielen. Auf Nettoebene musste die Gesellschaft v.a. bedingt durch die zuvor dargestellten Sondereffekte bei Personal- und Beratungskosten im Rahmen der Neuausrichtung der sdm-Gruppe (negativer Gesamteffekt: 0,31 Mio. €) ein negatives Konzernergebnis (nach Minderh.) in Höhe von -0,46 Mio. € hinnehmen, welches sich damit nahezu auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums (1. HJ 2024: -0,38 Mio. €) bewegt hat. Daneben wurde das Jahresergebnis auch durch planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter (aus Firmenwertabschreibungen) in Höhe von 0,59 Mio. € und hohe Ertragssteueraufwendungen in Höhe von 0,56 Mio. € zusätzlich belastet. Angesichts der erfreulichen Geschäftsentwicklung und der starken operativen Margenerholung im ersten Geschäftshalbjahr, hat das sdm-Management ebenfalls seinen bisherigen Unternehmensausblick für das aktuelle Geschäftsjahr 2025 bestätigt und rechnen unverändert mit einer deutlichen Umsatz- und Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr. Auch für das darauffolgende Geschäftsjahr 2026 erwartet sdm weiteres Wachstum. Vor dem Hintergrund der positiven Halbjahresperformance, der Bekräftigung des Ausblicks und der erwarteten Fortsetzung der erfolgreichen Wachstumsstrategie, bestätigen wir unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen und belassen unser Kursziel unverändert bei 5,70 €. In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir weiterhin das Rating "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20250904_sdm_note



Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 04.09.2025 (8:32 Uhr)

Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 04.09.2025 (10:00 Uhr)



