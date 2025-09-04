Rückschlag für den französischen Konzern Sanofi. Das Unternehmen konnte zwar die gesteckten Phae-3-Studienziele mit dem Hoffnungsträger Amlitelimab zur Behandlung von Atopischer Dermatitis erreichen. Doch im Konkurrenzvergleich, auch mit dem eigenen Blockbuster Dupixent, bleibt das Mittel hinter den Erwartungen zurück.Sanofi erreichte laut einer Mitteilung mit dem Mittel Amlitelimab gegen bestimmte Ekzme zwar alle primären und wichtigen sekundären Endpunkte einer Phase-3-Studie, doch gibt es laut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär