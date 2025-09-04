Bei den Junior-Minern zählt Quimbaya Gold zu den interessantesten Werten. Die Kanadier haben mit den Bohrarbeiten neben einer der hochgradigsten Goldminen der Welt begonnen. Die Aktie reagiert bereits deutlich und profitiert nicht nur vom höheren Goldpreis. Der Börsenwert lässt aber Spielraum nach oben.

Gold läuft!

Aktuell läuft es am Goldmarkt. Der Goldpreis hat die Marke von 3.500 US-Dollar überschritten. Immer mehr Anleger, aber vor allem auch Notenbanken wie die PBOC stocken ihre Reserven auf. Die Rallye ist ein Ausdruck für die Unsicherheit im Markt. Am kommenden Montag könnte die französische Regierung scheitern. In Großbritannien und Japan laufen die Renditen der Staatsanleihen aus dem Ruder, da das Vertrauen der Märkte schwindet. Und die US-amerikanische Federal Reserve steht vor dem Dilemma, den Arbeitsmarkt anzukurbeln und die Inflation zu bekämpfen. Da die Schulden der USA bereits die 37 Billionen Dollar-Marke überschritten haben, wird das eine Herkules-Aufgabe, die kaum zu meistern ist. Aktuell sieht es so aus, als wenn die Zinsen sinken werden. Das bedeutet aber mehr Treibstoff für die Inflation und Druck am Anleihemarkt. Und das wiederum ist ein gutes Umfeld für Gold und Goldaktien.

Quimbaya Gold: Bohrprogramm hat begonnen

Inzwischen sind nach den großen Produzenten auch die Aktien von vielen Junior-Minern ins Laufen gekommen. Wir hatten Ihnen Quimbaya Gold (0,73 CAD; CA74841L1013) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...