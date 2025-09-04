Die Photovoltaik-Module von der Solar Fabrik sollen in zwei Großprojekten in Bad Orb und Brühl zum Einsatz kommen. Insgesamt 35 MW liefert das Unternehmen Solarmodule mit 35 Megawatt Leistung. Der Photovoltaik-Hersteller Solar Fabrik GmbH hat sich ein Projektvolumen von rund 35 Megawatt sichern. In Zusammenarbeit mit der ASH Solar GmbH & Co. KG aus Biebergemünd entstehen in der Gemeinde Bad Orb in Main-Kinzig-Kreis, eine Photovoltaik-Freiflächenanlage mit 26,7 MW Leistung sowie ein weiteres Projekt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
