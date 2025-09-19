Seit September läuft die Auslieferung des bifacialen Mono S4 Halfcut BC Full Black, das mit 2 Millimeter starken Gläsern auch auf Photovoltaik-Anlagen mit besonderen Anforderungen an die mechanische Stabilität abzielt. Zum Jahresende sollen weitere Varianten erscheinen. Für Privatanlagen und Aufdach-Anlagen im Gewerbe- und Industriebereich (C&I) ist das Mono S4 Halfcut BC Full Black der Solar-Fabrik konzipiert. Angekündigt wurde es bereits im Mai dieses Jahres, seit Anfang September läuft die Auslieferung - und schon ist für das 475 Watt-Modul ein Nachfolger mit 480 Watt avisiert, der zum Jahresende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland