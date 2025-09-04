© Foto: Martin Joppen / SanofiSanofi hat Anleger mit den jüngsten Studiendaten zu seinem Hoffnungsträger Amlitelimab enttäuscht. Die Aktie brach zum Handelsauftakt in Paris ein.Das experimentelle Mittel gegen atopische Dermatitis zeigte zwar nach 24 Wochen Behandlung bessere Ergebnisse als ein Placebo, blieb aber hinter der Wirksamkeit von Dupixent zurück - dem umsatzstärksten Medikament des französischen Konzerns. Auf Zwölfmonatssicht summiert sich das Minus nun auf 17 Prozent: Analysten werten die Daten laut Bloomberg als kritischen Moment für Sanofi. "Die Ergebnisse zu Amlitelimab sind entscheidend für die mittelfristigen Aussichten des Konzerns", hieß es von Marktbeobachtern. Der Konzern steht unter Druck, da auch …Den vollständigen Artikel lesen ...
