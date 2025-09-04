Die 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) bleibt auf Expansionskurs. Der Hersteller von nachhaltigen Kraftwerken, KWK-Anlagen und Wärmepumpen steigerte im ersten Halbjahr 2025 Umsatz und Auftragseingang kräftig. Für Anleger bleibt die 2G Energy Aktie damit eine aussichtsreiche Energiewende-Story. 2G Energy Aktie: Starker Umsatzschub - Neuanlagen treiben Geschäft Im ersten Halbjahr 2025 kletterte der Umsatz um 30 % auf 169,9 Mio. Euro (Vj.: 131,2 Mio. Euro). Die Gesamtleistung legte um 28 % auf 193,0 Mio. Euro zu.Besonders dynamisch zeigte sich das Geschäft mit Neuanlagen, das um 55 % auf 82,7 Mio. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
