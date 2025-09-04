© Foto: NVIDIA CorporationChinesische Tech-Firmen setzen trotz des politischen Drucks weiter auf Nvidias KI-Chips. Besonders das neue Modell sorgt für hohe Nachfrage.Alibaba, ByteDance und andere große Technologiefirmen in China halten trotz des politischen Drucks an den Käufen von Nvidia-Chips fest. Die Unternehmen wollen nach Angaben von Insidern gegenüber Reuters sicherstellen, dass ihre Bestellungen für das H20-Modell bearbeitet werden. Zudem verfolgen sie aufmerksam die Entwicklung des neuen, leistungsstärkeren B30A-Chips, der auf Nvidias Blackwell-Architektur basiert. Neuer Chip als Hoffnungsträger Der B30A könnte, sofern er von Washington genehmigt wird, etwa doppelt so teuer sein wie der H20. Dieser kostet …Den vollständigen Artikel lesen ...
