Freitag, 05.09.2025
SuperBuzz x Prymatica: Ein Vertriebsdeal, der KI-Hype in B2B-Umsätze verwandeln könnte
WKN: 694482 | ISIN: US40415F1012 | Ticker-Symbol: HDFA
Tradegate
04.09.25 | 18:27
60,00 Euro
-1,64 % -1,00
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
BSE SENSEX
1-Jahres-Chart
HDFC BANK LTD ADR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HDFC BANK LTD ADR 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
59,5061,5009:01
60,5061,0007:30
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AKER HORIZONS
AKER HORIZONS ASA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AKER HORIZONS ASA0,180+2,39 %
DESERT CONTROL AS0,225+9,22 %
GOLD X2 MINING INC0,276+2,99 %
HDFC BANK LTD ADR60,00-1,64 %
LA SIA SPA2,5400,00 %
MINDWALK HOLDINGS CORP1,900+6,15 %
TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LTD1,1000,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.