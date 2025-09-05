Das Instrument 7QF NO0010921232 AKER HORIZONS ASA NK 0,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 05.09.2025The instrument 7QF NO0010921232 AKER HORIZONS ASA NK 0,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 05.09.2025Das Instrument HDFA US40415F1012 HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.09.2025 und ex Kapitalmassnahme am 08.09.2025The instrument HDFA US40415F1012 HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.09.2025 and ex capital adjustment on 08.09.2025Das Instrument XB9 IT0005555468 LA SIA S.P.A. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.09.2025 und ex Kapitalmassnahme am 08.09.2025The instrument XB9 IT0005555468 LA SIA S.P.A. EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.09.2025 and ex capital adjustment on 08.09.2025Das Instrument KWO BMG9031M1082 TRANSP.INTL HLDG.LTD.HD 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.09.2025 und ex Kapitalmassnahme am 08.09.2025The instrument KWO BMG9031M1082 TRANSP.INTL HLDG.LTD.HD 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.09.2025 and ex capital adjustment on 08.09.2025Das Instrument 8KT NO0010963275 DESERT CONTROL NK 3 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.09.2025 und ex Kapitalmassnahme am 08.09.2025The instrument 8KT NO0010963275 DESERT CONTROL NK 3 EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.09.2025 and ex capital adjustment on 08.09.2025Das Instrument TQB CA45257F2008 IMMUNOPRECISE ANTIBOD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.09.2025 und ex Kapitalmassnahme am 08.09.2025The instrument TQB CA45257F2008 IMMUNOPRECISE ANTIBOD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.09.2025 and ex capital adjustment on 08.09.2025Das Instrument JUS US0076271024 AEON CO. LTD ADR/1 O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.09.2025 und ex Kapitalmassnahme am 08.09.2025The instrument JUS US0076271024 AEON CO. LTD ADR/1 O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.09.2025 and ex capital adjustment on 08.09.2025Das Instrument 8X00 CA38150N1078 GOLDSHORE RES INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.09.2025 und ex Kapitalmassnahme am 08.09.2025The instrument 8X00 CA38150N1078 GOLDSHORE RES INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.09.2025 and ex capital adjustment on 08.09.2025