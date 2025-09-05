Frankfurt (www.fondscheck.de) - Kaum ist der meteorologische Sommer vorbei, schon werden nicht nur die Tage kürzer und die Nächte kühler, sondern der Goldpreis startet durch - wie so oft im Herbst, so die Deutsche Börse AG.Im Großen und Ganzen würden zwei Faktoren momentan für Gold sprechen: Der vermutlich bald wieder aufgenommene Zinssenkungszyklus der US-Notenbank FED sowie die traditionelle Rolle des gelben Metalls als "sicherer Hafen". ...Den vollständigen Artikel lesen ...
