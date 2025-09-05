SMC Research hat heute ein neues Update zur Laiqon AG (ISIN: DE000A12UP29) veröffentlicht. Die Analysten bestätigen ihr "Buy"-Rating und sehen bei einem Kursziel von 10,20 Euro weiterhin deutliches Potenzial. Auf Basis des aktuellen Kurses von 4,69 Euro entspräche dies in etwa einer Kursverdopplung. Laiqon Aktie: Operativer Gewinnsprung ab 2026 erwartet Laut Analyst Holger Steffen zeichnet sich ab dem Jahr 2026 ein markanter operativer Gewinnsprung ab. Während für 2025 ein EBITDA von 0,7 Mio. Euro prognostiziert wird, soll es 2026 bereits auf 8,3 Mio. Euro ansteigen. Bis 2028 rechnet das Management ...Den vollständigen Artikel lesen ...
