

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



05.09.2025 / 15:30 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Andreas Georg Nachname(n): Weishaar

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

TAKKT AG

b) LEI

549300AZ0JTVTW3IZY37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007446007

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 4,8300 EUR 869,40 EUR 4,8500 EUR 227,95 EUR 4,8500 EUR 41.244,40 EUR 4,8500 EUR 29,10 EUR 4,8500 EUR 6.305,00 EUR 4,8500 EUR 7.250,75 EUR 4,8500 EUR 38,80 EUR 4,8500 EUR 38,80 EUR 4,8500 EUR 4,85 EUR 4,8500 EUR 4.850,00 EUR 4,8500 EUR 8.429,30 EUR 4,8500 EUR 6.159,50 EUR 4,8500 EUR 5.223,45 EUR 4,8500 EUR 2.934,25 EUR 4,8500 EUR 4.578,40 EUR 4,8500 EUR 8.346,85 EUR 4,8500 EUR 2.226,15 EUR 4,8500 EUR 7.483,55 EUR 4,8500 EUR 446,20 EUR 4,8500 EUR 1.852,70 EUR 4,8500 EUR 887,55 EUR 4,8500 EUR 839,05 EUR 4,8500 EUR 514,10 EUR 4,8500 EUR 5.136,15 EUR 4,8500 EUR 2.400,75 EUR 4,8500 EUR 2.056,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 4,8499 EUR 120.373,4000 EUR

e) Datum des Geschäfts

03.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





