EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TAKKT AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die TAKKT AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.takkt.de/investoren/veroeffentlichungen/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.takkt.de/en/investors/reporting-and-events/reporting
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.takkt.de/investoren/veroeffentlichungen/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.takkt.de/en/investors/reporting-and-events/reporting
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort: https://www.takkt.de/investoren/veroeffentlichungen/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort: https://www.takkt.de/en/investors/reporting-and-events/reporting
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
TAKKT AG
Presselstr. 12
70191 Stuttgart
Deutschland
Internet:
www.takkt.de
