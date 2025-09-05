

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



05.09.2025 / 15:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Andreas Georg Nachname(n): Weishaar

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

TAKKT AG

b) LEI

549300AZ0JTVTW3IZY37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007446007

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 4,9175 EUR 13.700,1550 EUR 4,9175 EUR 3.353,7350 EUR 4,9175 EUR 2.134,1950 EUR 4,9275 EUR 6.553,5750 EUR 4,9275 EUR 5.040,8325 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 4,9213 EUR 30.782,4925 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: CBOE EUROPE MIC: BEUP





