05.09.2025 / 15:45 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Andreas Georg Nachname(n): Weishaar

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

TAKKT AG

b) LEI

549300AZ0JTVTW3IZY37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007446007

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 4,9175 EUR 6.353,4100 EUR 4,9175 EUR 2.704,6250 EUR 4,9225 EUR 1.747,4875 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 4,9183 EUR 10.805,5225 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.09.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Aquis Exchange Europe MIC: AQEU





