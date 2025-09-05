The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.09.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.09.2025
ISIN Name
AU000000BCT7 BLUECHIIP LTD
AU000000LPD2 LEPIDICO LTD
AU000000STA5 STRANDLINE RESOURCES LTD
AU000000WKT6 WALKABOUT RESOURCES LTD
AU0000129710 HEALTH AND PL.PROT.GROUP
CA38150N1078 GOLDSHORE RES INC.
CA45257F2008 IMMUNOPRECISE ANTIBOD.
DE000CB0HR50 COBA MTH S.P46
US3448491049 FOOT LOCKER DL-,01
US6915431026 OXFORD LANE CAP. DL -,01
US78418A6047 SAFE + GREEN HOLD. DL-,01
US8549361017 STARDUST POWER INC DL-,01
