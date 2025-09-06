DJ PTA-News: Aktien Global News: Solaraktien im Höhenflug - Sunrun & Array - Stardust Solar treibt Expansion voran

Aktien Global News: Solaraktien im Höhenflug - Sunrun & Array - Stardust Solar treibt Expansion voran

Frankfurt, 06.09.2025

Die Solarbranche erlebt derzeit einen starken Aufwärtstrend. Während der US-Gesamtmarkt, dominiert von Tech- und KI-Werten, zuletzt pausierte, legten Solaraktien deutlich zu. Laut Investor's Business Daily stieg der Branchenindex im August deutlich. Neben steuerlichen Anreizen sorgen robuste Fundamentaldaten für Rückenwind.

Politischer Rückenwind und Rekordausbau

Neue Vorgaben des US-Finanzministeriums brachten Klarheit bei Steuergutschriften für Solar- und Windprojekte. Analysten wie GLJ Research sehen darin einen entscheidenden Impuls für den Markt der privaten Solaranlagen. Parallel meldete die Energieinformationsbehörde (EIA), dass in den USA im ersten Halbjahr 2025 bereits 12 Gigawatt Solarkapazität ans Netz gingen. Für die zweite Jahreshälfte sind weitere 21 Gigawatt geplant - mehr als die Hälfte der gesamten neu installierten Kraftwerksleistung in diesem Jahr.

Einzelwerte im Fokus

Besonders stark entwickelten sich Sunrun (+47 % im Monatsvergleich), Array Technologies (+28 %), SolarEdge (+36 %) und First Solar (+8 %). Viele Werte erreichten Mehrjahreshochs und lösten neue Kaufsignale aus.

Sunrun überzeugt mit Quartalszahlen

Der führende Anbieter von Solaranlagen für Privathaushalte - Sunrun (ISIN: US86771W1053) meldete im zweiten Quartal einen Gesamtkundenwert von 1,6 Mrd. USD (+40 % YoY) und eine vertraglich vereinbarte Nettowretschöpfung von 376 Mio. USD (+316 % YoY). Zudem verzeichnete Sunrun das fünfte Quartal in Folge eine positive Cash Generation (27 Mio. USD) und bestätigte seine Prognose für 2025 mit einem Barmittelzufluss von 200 bis 500 Mio. USD.

Array Technologies stärkt Marktposition

Array Technologies (ISIN: US04271T1007) schloss im August die Übernahme von APA Solar ab, einem Anbieter von Racks und Fundamentlösungen. Damit erweitert das Unternehmen sein Portfolio und bietet künftig integrierte Systeme für Utility-Scale-Projekte. APA bleibt als eigenständige Einheit bestehen und ergänzt Array mit starker Ingenieursexpertise. CEO Kevin Hostetler sprach von einem "entscheidenden Moment", der neue Wachstumschancen und Synergien eröffnen soll. So verwundert es nicht, dass das Management von Array Technologies von einem positiven Einfluss auf das Ergebnis ausgeht und die Gesamtjahresprognose aktualisiert werden wird

Stardust Solar expandiert in Ontario

Auch kleinere Anbieter profitieren vom Boom. Stardust Solar Energy Inc. (ISIN: CA8552811017) mit Sitz in Vancouver setzt auf ein Franchise-Modell für Solaranlagen, Speicher und Ladeinfrastruktur. Das Unternehmen gab kürzlich zwei neue Standorte in Etobicoke und Temiskaming (Ontario) bekannt und betreibt nun 96 Franchise-Gebiete in Kanada, den USA und der Karibik - davon über 30 in Kanada.

CEO Mark Tadros betonte das Wachstumspotenzial in Ontario. Die Partner profitieren von der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen sowie der hauseigenen Trainingsplattform, die bereits mehr als 2.500 Fachkräfte nutzen. Bis Ende 2025 will Stardust Solar die Marke von 100 Standorten überschreiten - eine Verdreifachung seit 2023.

Fazit

Die jüngsten Kursgewinne unterstreichen die Dynamik der Solarbranche. Während große Player wie Sunrun und Array mit starken Ergebnissen und strategischen Übernahmen glänzen, gewinnen auch innovative Modelle wie das Franchise-System von Stardust Solar an Bedeutung. Politische Unterstützung und steigende Nachfrage machen die Branche zu einem zentralen Treiber der Energiewende.

Quelle:

Investors's Business Daily: https://www.investors.com/news/ solar-stocks-rally-this-month-despite-ai-stock-market-pause/?utm_source=chatgpt.com

Stardust Solar: https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/news_detail.html?ID_NEWS=1149074931&ID_NOTATION=479145880 &DETAILS_OFFSET=0&NEWS_CATEGORY=EWF&NEWS_HASH=eef1500f98faf11239af7e1519da816b9314f75b&OFFSET=0&SEARCH_VALUE= CA8552811017&SORT=DATE&SORTDIR=DESCENDING&_=scroll-to

Stardust Solar Energy Inc.
ISIN: CA8552811017

