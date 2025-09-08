Während die Hausse an den großen Indizes wie Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq erste Ermüdungserscheinungen signalisieren lässt, ist die Sektorrotation voll im Gange. Getrieben von der Geopolitik und den Umschichtungen vieler Zentralbanken, weg von den US-Staatsanleihen, hin zu mehr Goldbeständen, steigt der Goldpreis seit 18 Monaten von Allzeithoch zu Allzeithoch. Lange Zeit im Windschatten vom Gold lief der kleine "Bruder" Silber hinter der Goldpreisentwicklung hinterher. Doch seit April 2025 emanzipiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
