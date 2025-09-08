Powell liefert, Gold reagiert: Barrick, Tesoro & Co. im Aufwind

Anzeige / Werbung

Die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole wirken nach. Powell hat den Märkten unmissverständlich signalisiert, dass die Tür für Zinssenkungen offensteht. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Aktienmärkte legten zu, der Goldpreis ebenfalls. Während die Bewertungen an den US-Börsen teils extreme Höhen erreicht haben, zieht Gold wieder verstärkt Kapital an. Der Sektor betritt damit ein Umfeld, das auf niedrige Zinsen und makroökonomische Unsicherheiten setzt.

Powell stellt Arbeitsmarkt über Inflation

Seit Monaten kommt die Federal Reserve unter politischen Druck, insbesondere durch US-Präsident Trump. Niedrigere Zinsen sollen es richten, um die enorme Schuldenlast zu stemmen. Powell hat in Jackson Hole reagiert. Das Fed Watch-Tool zeigt: 91 Prozent der Marktteilnehmer rechnen mit einer Zinssenkung im September. Powell stellte klar, dass der Arbeitsmarkt nun Vorrang hat. Die schwachen Juli-Zahlen zu Inflation und Beschäftigung unterstreichen den Richtungswechsel. Dass die US-Schulden Anfang August die 37-Billionen-Dollar-Marke überschritten haben, rückt zusätzlich in den Fokus. Trotz steigender Zolleinnahmen erwarten Marktbeobachter weiter wachsende Defizite.

Extrembewertungen wecken Misstrauen

Die Reaktion der Märkte: Der Dow Jones erreichte ein neues Rekordhoch. Gleichzeitig notiert der S&P 500 auf Bewertungsniveaus, die selbst den Dotcom-Boom übersteigen. Der sogenannte Buffet-Indikator signalisiert ein neues Extremverhältnis zwischen US-BIP und Marktkapitalisierung. In der Vergangenheit folgten solchen Ausschlägen massive Rücksetzer. Parallel dazu sprengt Nvidia mit einem Börsenwert von 4,5 Billionen US-Dollar die Relationen. Der Wert des Unternehmens entspricht inzwischen 3,7 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung. Analysten vergleichen die Marktkapitalisierung mit der Summe aller börsennotierten Unternehmen in Großbritannien, Frankreich und Deutschland.

Gold profitiert von geldpolitischem Rückenwind

Zinssenkungen setzen beim Goldpreis regelmäßig Impulse. Bereits nach Powells Äußerungen in Jackson Hole zog der Preis für das Edelmetall an. Historische Parallelen zu 2001 und 2008 zeigen: Während Aktienmärkte nach der ersten Zinssenkung oft in Schwierigkeiten gerieten, legte Gold zu. In einem Umfeld aus schwächelnder Konjunktur, steigenden Preisen und niedrigen Zinsen spielen Goldwerte ihre Stärke aus.

Gewinnmargen auf Rekordniveau

Die großen Goldproduzenten profitieren längst vom neuen Marktumfeld. Fondsmanager Tavi Costa weist auf Rekordmargen in der Branche hin. Drei Unternehmen rücken besonders in den Blick: Barrick Mining, Tesoro Gold und Gold Fields.

Barrick Mining meldet starkes Quartal

Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080) zeigte sich operativ verbessert. Die Aktie durchbrach zuletzt die 23-Euro-Marke - erstmals seit drei Jahren. Der Konzern hatte zu Jahresbeginn die Mali-Problematik aus der Prognose genommen. Nun meldete das Unternehmen sinkende Kosten. Diese lagen mit unter 1.800 US-Dollar pro Unze fünf Prozent unter dem Vorquartal. Der Free Cashflow legte um 107 Prozent auf 770 Mio. US-Dollar zu. Bereits im ersten Halbjahr kaufte Barrick eigene Aktien für 411 Mio. US-Dollar zurück. Hinzu kommt eine Quartalsdividende von 0,15 US-Dollar pro Aktie. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 26,65 US-Dollar, das mittlere Kursziel laut S&P Global bei 27,50 US-Dollar. Analysten von CIBC, UBS und RBC stufen die Aktie positiv ein.

Tesoro Gold mit Großprojekt in Chile

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) gehört zu den kleineren börsennotierten Goldfirmen. Das australische Unternehmen arbeitet in Chile am El Zorro-Projekt. Die ausgewiesene Ressource liegt bei über 1,8 Millionen Unzen Gold. Die Produktionsaufnahme wird für 2028 oder 2029 angepeilt. Das Gebiet ist 570 Quadratkilometer groß und bietet erhebliches Explorationspotenzial. Gold Fields, einer der großen Produzenten, ist mit 17 Prozent beteiligt. Die Salares Norte-Mine des Partners liegt nur 120 Kilometer entfernt. El Zorro profitiert von bestehender Infrastruktur in einer etablierten Bergbauregion. Tesoro strebt nun eine Machbarkeitsstudie an. Das nächste Kapitel: Entwicklung oder Übernahme. Morgans nennt ein Kursziel von 0,11 AUD, Blue Ocean Equities sieht sogar 0,15 AUD.

Gold Fields mit globalem Wachstumskurs

Gold Fields (ISIN: ZAE000018123) zählt zu den größten Goldförderern der Welt. Der Konzern betreibt neun Minen und hält Beteiligungen an Wachstumsunternehmen wie Tesoro. Die Aktie hat seit Frühjahr 2018 um 1.500 Prozent zugelegt. Auch 2024 verläuft positiv. Die Produktion stieg im ersten Halbjahr um 24 Prozent auf 1,136 Mio. Unzen. Die AISC lagen mit 1.682 US-Dollar im Branchenschnitt. Der operative Cashflow erhöhte sich um 256 Prozent auf 1,14 Mrd. US-Dollar. Aktuell wird die Produktion in Salares Norte hochgefahren. In Kanada entwickelt Gold Fields das Windfall-Projekt weiter, Produktionsstart soll 2028 erfolgen.

Goldsektor vor neuem Zyklus

Die Notenbankpolitik in den USA verändert die Spielregeln. Gold reagiert sensibel auf geldpolitische Lockerung. Während die Aktienmärkte mit extremen Bewertungen und wachsender Skepsis kämpfen, positionieren sich Goldunternehmen neu. Barrick Mining, Tesoro Gold und Gold Fields stehen dabei exemplarisch für operative Stärke, strategische Klarheit und Marktpositionierung in einem sich wandelnden Umfeld.

