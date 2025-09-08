EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

Circus SE startet Auslieferungen von KI-Robotern aus Fabrik für Serienproduktion Nur sechs Monate nach dem Aufbau der neuen Produktionsstätte wurde der erste KI-Roboter erfolgreich fertiggestellt - mehrere weitere befinden sich bereits parallel in Produktion.

Mit der weltweit ersten industriellen Serienfertigung dieser autonomen KI-Robotersysteme untermauert Circus seine Führungsrolle als technologischer Vorreiter.

Die ersten CA-1-Roboter der vierten Generation werden bereits in den kommenden Wochen ausgeliefert - vollständig im Rollout-Zeitplan des Unternehmens.

München, 8. September 2025 - Circus SE (XETRA: CA1 ), ein weltweit führendes Unternehmen für KI-Software und Robotik im Bereich autonomer Ernährungssysteme, gibt heute einen wegweisenden Meilenstein bekannt: Der erste CA-1-Roboter der vierten Generation wurde in industrieller Serienfertigung in der neuen Produktionsstätte erfolgreich fertiggestellt, mehrere weitere Roboter befinden sich bereits parallel in Produktion. Dieser Erfolg wurde nur sechs Monate nach dem Aufbau der Fabrik erzielt und bestätigt die Fähigkeit von Circus, bahnbrechende KI-Robotik-Technologie in Rekordzeit zu industrialisieren. Die Produktionsstätte ist um eine intelligente, modulare Fertigung aufgebaut, die Skalierbarkeit und Agilität vereint, um Massenproduktion autonomer KI-Roboter zu realisieren. Jeder CA-1 durchläuft mehr als 150 Präzisionstests, um Systemzuverlässigkeit sicherzustellen - ein Ingenieursniveau, das sich an der Automobilindustrie orientiert. "Dieser Schritt beweist, dass Circus nicht nur bahnbrechende Technologie entwickeln, sondern diese auch auf industriellem Qualitätsniveau in die Serienproduktion überführen kann", sagte Nikolas Bullwinkel, CEO und Gründer von Circus SE. "Der CA-1 besteht aus über 29.000 Einzelkomponenten und ist damit so komplex wie ein Kleinwagen - und wir fertigen und liefern nun im industriellen Maßstab. Das Zeitalter autonomer Ernährung hat begonnen - und Circus führt es weltweit an." Celestica (NYSE: CLS), Circus' globaler Produktionspartner, bringt führende Expertise in Entwicklung, Fertigung und Lieferkettenmanagement ein, um die weltweite Skalierung der innovativen, KI-gesteuerten Robotik von Circus zu unterstützen. Gemeinsam ermöglichen beide Partner den nahtlosen Übergang des CA-1 vom Prototypen zur industriellen Serienproduktion. "Mit diesem Erfolg hat Circus den Schritt von der Entwicklung in die industrielle Skalierung vollzogen", sagte Haomiao Fang, VP Hardware Engineering bei Circus. "Mit unserem validierten Setup sind wir bereit, Tausende Einheiten pro Jahr zu liefern und mit der globalen Nachfrage mitzuwachsen." Mit Abschluss der Industrialisierungsphase und dem Aufbau der CA-1-Fabrik plant Circus, ab dem kommenden Jahr auch sein zweites autonomes Robotersystem - den CA-M, entwickelt für Verteidigungs- und Militäranwendungen - in die Hochvolumenproduktion zu bringen. Bereits jetzt werden zusätzliche Produktionsoptionen in Europa und den USA geprüft. Über Circus SE Circus SE (XETRA: CA1 ) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI und Robotik, das autonome Systeme für die Nahrungsmittelversorgung in zivilen und Verteidigungsanwendungen entwickelt. Der patentierte CA-1-Roboter ist der weltweit erste vollautonome Roboter für die Lebensmittelproduktion und befindet sich bereits in Serienfertigung. Angetrieben von proprietärer embodied AI liefert Circus industrielle Mahlzeitenproduktion mit industrieller Zuverlässigkeit und minimalem Personaleinsatz. Mit Hauptsitz in München baut das Unternehmen eine globale Infrastruktur für autonome Nahrungsmittelversorgung - mit der Mission, die Menschheit zu versorgen. Kontakt Circus SE

