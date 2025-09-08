Der DAX hat sich nach schwachen Signalen von den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag mit Verlusten ins Wochenende verabschiedet. Er ging mit einem Minus von 0,7 Prozent auf 23.596,98 Zählern aus dem Handel. Der Start in die neue Woche dürfte hingegen wieder etwas freundlicher werden. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen 0,4 Prozent höher auf 23.700 Punkte.Auf der Terminseite ist es zum Wochenstart recht ruhig. Bei Hannover Rück steht die Pressekonferenz anlässlich des Rückversicherertreffens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
