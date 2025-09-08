Freiburg - Aevis Victoria hat im ersten Halbjahr 2025 Umsatz und Gewinn spürbar gesteigert. Das Beteiligungsunternehmen mit Sitz in Fribourg erzielte laut einer Mitteilung vom Montag einen konsolidierten Bruttoumsatz von 621,3 Millionen Franken nach 527,6 Millionen im Vorjahr. Der Nettoumsatz stieg um 17,9 Prozent auf 546 Millionen. Das organische Wachstum belief sich auf 2,9 Prozent. Getragen wurde die Entwicklung bei dem Unternehmen, das in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab