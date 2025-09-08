Anzeige / Werbung

Gold kratzt an der Marke von 3.600 USD. Schwache Daten aus den USA treiben das gelbe Metall weiter in die Höhe.

Der Goldpreis schoss am Spotmarkt zum Ende der vergangenen Woche noch einmal deutlich in die Höhe und erreichte zwischenzeitlich die Marke von 3.600 USD pro Unze. Auch aktuell notiert er nur wenig darunter. Auslöser für den Anstieg waren Arbeitsmarktdaten aus den USA, die noch schwächer ausfielen als erwartet.

US-Arbeitsmarkt rutscht weiter ab, Gold profitiert

Der August-Bericht hat dem ohnehin schwachen Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten einen weiteren Dämpfer verpasst: Statt der erwarteten 75.000 entstanden nur 22.000 neue Stellen. Zuvor waren die Zuwächse der beiden Vormonate um 258.000 nach unten revidiert worden; für Juli wurden nur 73.000 neue Jobs gemeldet. Gleichzeitig kletterte die Arbeitslosenquote auf 4,3%. Der Dreimonatsdurchschnitt fiel von Mai bis August auf 29.000 Stellen, nach bereits mageren 35.000 bis Juli - was Rezessionssorgen nährt.

Jetzt mehr erfahren:

Schwache Daten aus den USA treiben Gold Richtung 3.600 USD

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA8606471065,CA74841L1013,CA42727W1032,CA34638F1053