EQS-News: solmotion holding GmbH
/ Schlagwort(e): Anleiheemission
solmotion holding GmbH begibt 7,25 % Anleihe 2025/2030 - attraktive Investmentchance in ein etabliertes, inhabergeführtes Familienunternehmen der Solarbranche
Die solmotion-Gruppe ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen in zweiter Generation und seit 2009 erfolgreich in der Solarbranche aktiv. Als Full-Service-Anbieter deckt sie die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung und Planung über die Errichtung bis zum Betrieb und Service ab. Die Gruppe ist in fünf strategischen Geschäftsfeldern aktiv: gewerbliche Aufdachanlagen (Commercial), Freiflächen- und Agri-PV-Anlagen, PV-Kleinanlagen (Residential), Energiespeicher sowie Investitionslösungen für Kapitalanleger (Invest).
Mit mehr als 220 Megawatt realisierter Leistung und über 90 hochqualifizierten PV-Experten hat sich die solmotion-Gruppe In den vergangenen 16 Jahren als verlässlicher Partner für die Energiewende fest etabliert. Die Finanzkennzahlen der Garantin unterstreichen die finanzielle Solidität: 2024 lag die Gesamtleistung bei 31,0 Mio. Euro (2023: 42,7 Mio. Euro) und der Jahresüberschuss bei 1,0 Mio. Euro (2023: 1,4 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote erhöhte sich deutlich von 19,3 % auf 31,7 %. Im Geschäftsjahr 2025 soll die Gesamtleistung in etwa auf das Niveau von 2023 steigen, indem Projekte realisiert werden, die aufgrund der unsicheren rechtlichen Rahmenbedingungen aus 2024 verschoben wurden. Der Schwerpunkt wird dabei weiterhin auf Agri-PV und Commercial-Dachanlagen liegen.
Über die 7,25 % solmotion Anleihe 2025/2030 werden die Weichen für die Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses und für die weitere Stärkung der Position als Full-Service-Anbieter im Photovoltaik-Sektor in Deutschland gestellt. Der Emissionserlös soll zu über 80 % in die Finanzierung von Projekten in den Bereichen Freiflächen- und Agri-PV, gewerbliche Aufdachanlagen und Energiespeicher fließen. Bis zu 20 % der Anleihemittel dienen Investitionen in den weiteren Ausbau des Geschäftsbetriebs, insbesondere dem Ausbau des technischen und kaufmännischen Services, der Erweiterung des Vertriebsteams sowie Investitionen im Bereich KI/IT. Die Emission wird von der bestin.capital GmbH und der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet.
Anna Volz-Staudacher, geschäftsführende Gesellschafterin der solmotion holding GmbH, betont die strategische Bedeutung der Anleihe: "Unser Anspruch ist es, innovative und wirtschaftlich tragfähige Projekte umzusetzen, die sowohl unseren Investoren attraktive Renditen bieten als auch die Energieversorgung nachhaltig unterstützen. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer langjährigen Expertise und unserem breit diversifizierten Geschäftsmodell eine attraktive und resiliente Investmentchance bieten, die einen direkten Beitrag zur Energiewende in Deutschland ermöglicht. Als Familienunternehmen in zweiter Generation denken wir langfristig und verantwortungsbewusst - diese Haltung prägt alle unsere Entscheidungen und unser gesamtes Handeln."
Eckdaten der solmotion Anleihe 2025/2030
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.solmotion.de/anleihe veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
08.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|solmotion holding GmbH
|Zwergerstraße 15
|88214 Ravensburg
|Deutschland
|Telefon:
|0751/295096100
|E-Mail:
|info@solmotion.de
|Internet:
|www.solmotion.de
|ISIN:
|DE000A460A74
|WKN:
|A460A7
|EQS News ID:
|2193854
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2193854 08.09.2025 CET/CEST