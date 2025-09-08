Zielvolumen von 10 Mio. Euro

Die solmotion holding GmbH hat ihre erste fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A460A74) aufgelegt. Das Emissionsvolumen des Bonds beträgt bis zu 10 Mio. Euro und der Zinskupon, der halbjährlich ausgezahlt wird, liegt bei 7,25% p.a. Besichert ist die Emission durch eine Garantie der solmotion project GmbH - der operativ tätigen Tochtergesellschaft, die seit ihrer Gründung 2018 jedes Jahr Gewinne erzielt hat. Eine Börsennotierung der Anleihe ist für Februar 2026 vorgesehen.

INFO: Eine Zeichnung der Anleihe ist ab sofort direkt über die Emittentin möglich

Mittelverwendung

Mit den Mitteln der neuen solmotion-Anleihe 2025/30 will die Unternehmensgruppe ihren Wachstumskurs konsequent fortsetzen. Rund 80 % des Emissionserlöses sind ...

