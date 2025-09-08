Köln (ots) -- Neue Employer Branding Kampagne gibt Einblicke in Strategie, Tools und Prozesse mit KI bei RTL Deutschland- Mitarbeitende von RTL Deutschland zeigen wie Künstliche Intelligenz bereits heute Arbeitsprozesse smarter, kreativer und effizienter macht.- Die Kampagne unterstreicht RTL Deutschlands führende Rolle als modernes Medienunternehmen mit Zukunftsvision für Streaming und TV.Mit einer neuen Employer Branding Kampagne rückt RTL Deutschland die Chancen und konkreten Anwendungen von Künstlicher Intelligenz in den Fokus. In Videoclips berichten Mitarbeitende, wie KI sie im Arbeitsalltag unterstützt, welche Tools sie entwickeln und wie neue Lösungen Freiraum für Kreativität schaffen. Die zentrale Botschaft: KI bei RTL bedeutet smarter arbeiten, moderne Bedingungen und mehr Freiraum - immer mit dem Menschen im Mittelpunkt.Markus Bergrath, Senior Vice President Talent & Change Management bei RTL Deutschland: "KI ist die Veränderungstechnologie unserer Zeit. Mit dieser Kampagne zeigen wir, dass KI bei RTL kein abstraktes Zukunftsthema ist, sondern längst ein aktiver Bestandteil unserer Arbeitswelt. Unsere Kolleg:innen entwickeln mit viel Engagement neue Tools und Prozesse, die uns smarter, kreativer und effizienter machen und dabei stets den Menschen im Zentrum halten."Breites Themenspektrum: von Jugendschutz bis ProgrammplanungIn insgesamt acht Interview-Videos geben Mitarbeitende Einblicke in zentrale KI-Themen bei RTL: von der strategischen Ausrichtung über den Einsatz von Custom GPTs, ein Tool für den Jugendschutz, Chatbots für RTL+ und die Mitarbeitenden, bis hin zu Projekten für die Programmplanung sowie Trainingsangebote.Die Idee und Umsetzung stammen aus dem Employer Branding, gemeinsam mit dem Marketing-Team. In enger Zusammenarbeit haben die Teams mit Mediengestalter-Auszubildenden die Interviews und Social-Videos produziert. Seit Anfang September wird die Kampagne auf Social-Media-Kanälen sowie der RTL-Karriereseite ausgespielt.KI bei RTL DeutschlandRTL Deutschland treibt den unternehmensweiten Einsatz von Künstlicher Intelligenz konsequent voran und verankert sie als zentralen Innovationstreiber in Produktion, Distribution und Vermarktung. Mit Leuchtturmprojekten wie der Jugendschutz-KI Merm:ai:d, einer eigenen KI Academy sowie strategischen Partnerschaften mit internationalen Forschungseinrichtungen und Tech-Unternehmen setzt RTL auf verantwortungsvolle Implementierung mit messbarem Mehrwert. KI steigert Effizienz, Kreativität und Innovationskraft - vom Newsroom über Vermarktung und Einkauf bis hin zur Inhalteproduktion bereits umgesetzt in Serien wie "Pumuckl" und "Unter Uns" sowie in Shows. Damit stärkt RTL Deutschland nachhaltig seine Position als Innovationstreiber im MedienmarktAlle Interviews der Kampagne: YouTube PlaylistNeuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Thomas Bodemer | Senior Manager Unternehmenskommunikation | T: +49 221 456-74314 | thomas.bodemer@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/6112833