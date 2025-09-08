Die Aktie von RWE kann zum Wochenstart zulegen. Nach längerer Suche ist es dem Energiekonzern gelungen, einen Investor für seine Beteiligung am Übertragungsnetzbetreiber Amprion zu finden. Eigentlich wollte RWE den 25,1 Prozent-Anteil komplett abgeben, da der Netzausbau enorme Investitionen erfordert. Ein Verkauf scheiterte jedoch. Stattdessen wurde nun ein Co-Investor gewonnen.RWE gründet mit dem Vermögensverwalter Apollo Global Management ein neues Gemeinschaftsunternehmen, in das die Essener ...Den vollständigen Artikel lesen ...
