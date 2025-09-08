Solarstromerzeugung und Landwirtschaft auf demselben Acker - wie beides am besten kombiniert werden kann, untersucht RWE in einer Demonstrationsanlage (3,2 Megawatt peak) für Agri-Photovoltaik (Agri-PV) im Rheinischen Revier. Solarstrom und landwirtschaftlicher ErtragIn Bedburg, am Rande des Tagebaus Garzweiler, erzeugen seit Anfang 2024 rund 6.100 Solarmodule grünen Strom. Damit können jedes Jahr rechnerisch 1.044 Haushalte versorgt werden. Zudem werden hier Getreide und Himbeeren angebaut und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
