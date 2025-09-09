Zürich - Die Aktien des Solarzellen-Herstellers Meyer Burger müssen wohl die Schweizer Börse SIX verlassen. Das Regulatory Board der SIX Group hat einem entsprechenden Antrag der SIX Exchange Regulation zugestimmt. Zudem erhält das im Insolvenzverfahren steckende Unternehmen keine temporäre Befreiung von Aufrechterhaltungspflichten betreffend der Publikation und Einreichung des Geschäftsberichts 2024, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
