Hochgradiger Durchbruch in Araxá positioniert St George als aufstrebenden Seltenerdführer

Anzeige / Werbung

Hervorragende Analyseergebnisse untermauern den globalen Status von Araxá

St George Mining hat beeindruckende erste Analyseergebnisse aus Rückspülbohrungen auf seinem zu 100% im Eigenbesitz befindlichen Araxá-Projekt in Brasilien gemeldet. Die Ergebnisse bestätigen mächtige, hochgradige Seltenerd- und Niob-Mineralisierungen ab der Oberfläche und positionieren Araxá als eines der weltweit höchstgradigen, noch nicht erschlossenen Seltenerdprojekte.

Die erste Serie von Analysen wies Gehalte von bis zu 13,98% Gesamt-Seltenerd-Oxide (TREO) und 7% Niobpentoxid (Nb2O5) auf. Die Bohrungen ergaben mehrere breite Abschnitte, darunter:

41 Meter mit 4,52% TREO und 0,87% Nb2O5 ab Oberfläche

13 Meter mit 7,06% TREO und 1,45% Nb2O5 ab 4 Metern Tiefe

11 Meter mit 7,03% TREO und 0,91% Nb2O5 ab 5 Metern Tiefe

16 Meter mit 5,56% TREO und 0,81% Nb2O5 ab Oberfläche

5 Meter mit 11,83% TREO und 3,12% Nb2O5 ab 8 Metern Tiefe

Diese Abschnitte bestätigen den Gehalt und die Kontinuität der karbonatitgebundenen Mineralisierung, die der aktuellen Mineralressourcenschätzung (MRE) von 40,6 Millionen Tonnen mit 4,13% TREO zugrunde liegt.

Neue Entdeckung erweitert Projektdimension

Schneckenbohrungen, die einen Kilometer östlich der bestehenden MRE durchgeführt wurden, haben ebenfalls auf eine bedeutende neue Entdeckung hingewiesen. Hervorzuheben ist ein Abschnitt von 13,5 Metern mit 12,34% TREO ab lediglich 0,5 Metern Tiefe. Viele Bohrungen in diesem Gebiet endeten in Mineralisierung, was auf eine starke Kontinuität in die Tiefe hindeutet.

Die RC-Bohrungen haben nun in der östlichen Zone begonnen, um das Ausmaß dieses neuen hochgradigen mineralisierten Systems zu definieren und eine mögliche Erweiterung der bestehenden Ressource zu unterstützen.

NdPr und schwere Seltenerden steigern den strategischen Wert

Von entscheidender Bedeutung ist, dass die Bohrungen auch hohe Gehalte an Neodym und Praseodym (NdPr) bestätigten - Schlüsselrohstoffe für Elektrofahrzeuge und Windturbinen. Die NdPr-Gehalte erreichten bis zu 2,89% (28.900 ppm), mit NdPr-zu-TREO-Verhältnissen von bis zu 42%, womit Araxá im oberen Bereich globaler karbonatitgebundener Lagerstätten liegt.

Das Vorkommen wertvoller schwerer Seltenerden wie Terbium, Dysprosium, Lutetium und Gadolinium verstärkt das strategische Profil von Araxá zusätzlich.

Unternehmensführung bekräftigt Vertrauen in Wachstumskurs von Araxá

"Diese ersten RC-Analyseergebnisse sind ein hervorragender Auftakt und zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, die große karbonatitgebundene MRE des Araxá-Projekts aufzuwerten - dieselbe Lagerstättentypologie wie bei den beiden bedeutenden Seltenerdminen außerhalb Chinas, Mountain Pass in Kalifornien und Mt Weld in Westaustralien", erklärte Executive Chairman John Prineas.

Er fügte hinzu: "In Kombination mit den frühzeitigen Schneckenbohrergebnissen wird deutlich, dass unsere Arbeiten vor Ort beginnen, das außergewöhnliche Potenzial, die Dimension und die Wachstumschancen des Projekts sichtbar zu machen. Und wir sind zuversichtlich, dass noch weitere positive Nachrichten folgen werden."

Aktive Bohrtätigkeit ebnet Weg für schnellen Fortschritt

Mit derzeit drei Kernbohrgeräten und einem RC-Gerät zielt St George darauf ab, in den nächsten 10-12 Wochen über 9.000 Meter zu bohren. Analyseergebnisse sollen im Vier-Wochen-Rhythmus veröffentlicht werden und regelmäßige Updates liefern.

Die Bohrkampagne dient sowohl der Aufwertung der MRE als auch der Definition des Umfangs der neuen Mineralisierung im Osten - womit die Grundlage für eine potenzielle erhebliche Ressourcenerweiterung in naher Zukunft geschaffen wird.

Jüngster Forschungsbericht zu St George Mining

Der August-Research-Bericht von Pitt Street Research bewertet SGQ im Basisszenario mit 517 Mio. AUD (€ 289 Mio.) und im Bullenszenario mit 798 Mio. AUD (€ 446 Mio.). Dies entspricht 0,133 AUD (€ 0,0758) pro Aktie im Basisszenario und 0,206 AUD (€ 0,115) pro Aktie im Bullenszenario.

Der Bericht weist darauf hin, dass das Araxá-Projekt das Potenzial hat, das Unternehmen zu einem weltweit bedeutenden Niob- und Seltenerdproduzenten zu machen.

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

Disclaimer/Risikohinweis St George Mining

Interessenkonflikte: Mit St George Mining existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der St George Mining. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von St George Mining können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von St George Mining einsehen: https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung St George Mining vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Hochgradiger Durchbruch in Araxá positioniert St George als aufstrebenden Seltenerdführer appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000SGQ8