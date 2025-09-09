© Foto: Daniel Karmann - dpaKNDS-Chef Jean-Paul Alary hält einen Börsengang 2026 für realistisch. Mit dem Schritt könnte der Leopard-Produzent Rheinmetall an der Börse Konkurrenz machen.Der deutsch-französische Rüstungskonzern KNDS, Muttergesellschaft des Leopard-Herstellers Krauss-Maffei Wegmann (KMW), prüft einen Börsengang im Jahr 2026. "Ein solcher Schritt ist für 2026 realistisch", sagte Konzernchef Jean-Paul Alary am Montag in Amsterdam. Über die endgültige Entscheidung sollen die Anteilseigner in den kommenden Monaten befinden. "Wenn die Entscheidung fällt, sind wir bereit", so Alary. Mit KNDS würde einer der größten europäischen Rüstungskonzerne an den Kapitalmarkt gehen. Das 2015 gegründete …Den vollständigen Artikel lesen ...
