Paris (ots/PRNewswire) -- Ein großer Fortschritt bei der Antizipation von Quantencomputer-Bedrohungen und dem Schutz sensibler Daten.- Eine Lösung, die den NIST-Empfehlungen und den NATO-Normen entspricht.- Eine strategische Antwort auf die neuen Cyber-Herausforderungen im Verteidigungs-, Industrie- und Zivilbereich.Sopra Steria, ein wichtiger europäischer Akteur im Technologiesektor, gibt die Integration der hybriden Post-Quantum-Verschlüsselungstechnologie in das Herzstück von Datasphere, seiner datenzentrierten Sicherheitslösung, bekannt. Die Lösung bietet nun eine einzigartige Kombination aus Datenkennzeichnung, attributbasierter Zugriffskontrolle und den neuesten quantensicheren Verschlüsselungstechnologien. Diese Entwicklung ist ein entscheidender Fortschritt bei der Sicherung sensibler Daten in einer Zeit, in der die Beschleunigung der Rechenleistung den Weg für neue Cyber-Bedrohungen ebnet.Das Aufkommen von Quantencomputern definiert die Cybersicherheitsstandards neu. Herkömmliche Verschlüsselungsmechanismen, die heute die Vertraulichkeit und Integrität von Informationen gewährleisten, werden durch diese neuen Rechenkapazitäten nach und nach geschwächt. Angesichts dieser Herausforderung ist die Post-Quantum-Kryptographie keine Option mehr: Jedes System, das sensible Daten verwaltet, muss jetzt diese Schutztechnologien der neuen Generation enthalten.Datasphere, datenzentrierter SchutzDatasphere wird bereits von Organisationen im zivilen, industriellen sowie militärischen Bereich eingesetzt und ermöglicht die Kennzeichnung sowie Markierung von Dokumenten, die Verschlüsselung von Daten und die attributbasierte Zugriffskontrolle - und das alles in der gewohnten Umgebung des Benutzers, einschließlich Microsoft Office. Durch Hinzufügen einer hybriden Post-Quantum-Verteidigungsschicht, die sowohl klassische Algorithmen als auch Algorithmen kombiniert, die gegen Quantenbedrohungen resistent sind, garantiert Datasphere Organisationen:- Nachhaltigen Schutz sensibler Daten vor künftigen Bedrohungen,- Einhaltung der NIST-Empfehlungen für den Übergang zu hybriden Post-Quantum-Verschlüsselungsverfahren- Interoperabilität mit internationalen Sicherheitsstandards (NATO, NIST).- Eine flexible und sichere Übergangsphase zur Post-Quantum-Kryptografie, die es Organisationen ermöglicht, ihre bestehenden Infrastrukturen weiter zu nutzen und sich gleichzeitig auf künftige Veränderungen vorzubereiten."Mit dieser Entwicklung antizipieren wir schon heute die Bedrohungen von morgen. Die in Datasphere integrierte hybride Post-Quantum-Kryptographie stärkt die digitale Souveränität unserer Kunden und bietet ihnen gleichzeitig eine pragmatische sowie interoperable Lösung. Dies ist ein wichtiger Schritt zum langfristigen Schutz von Daten, einer strategischen Ressource im Herzen aller Unternehmen", erklärt Thierry Lempereur, Direktor für Verteidigung und Sicherheit bei Sopra Steria.