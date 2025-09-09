DJ PTA-CMS: BAWAG Group AG: 175 Mio. EUR Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen

Der Vorstand der BAWAG Group AG (BAWAG) gibt gemäß -- 7 Abs 4 Veröffentlichungsverordnung 2018 bekannt: BAWAG hat am 23. Juli 2025 ein EUR 175 Mio Aktienrückkaufprogramm gemäß -- 65 Abs 1 Z 8 AktG und auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 4. April 2025 gestartet. Dieses Aktienrückkaufprogramm wurde bereits am 4. September 2025 erfolgreich abgeschlossen.

Überblick über das Aktienrückkaufprogramm: Erworbenes Volumen 1.560.760 Aktien davon über Wiener Börse 762.720 Aktien davon über Multilateral Trading Facilities 798.040 Aktien Anteil am Grundkapital per 4. September 2025 1,986 % Höchster Gegenwert je Aktie erworben über: Wiener Börse EUR 117,50 Multilateral Trading Facilities EUR 117,60 Niedrigster Gegenwert je Aktie erworben über: Wiener Börse EUR 105,70 Multilateral Trading Facilities EUR 105,40 Gewichteter Durchschnittsgegenwert der erworbenen Aktien insgesamt: Wiener Börse EUR 112,14 Multilateral Trading Facilities EUR 112,11 Gesamtwert der rückerworbenen Aktien EUR 174.999.908 Beendigung des Aktienrückkaufprogramms 4. September 2025

Über die BAWAG Group

Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut über 4 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Irland, Großbritannien sowie den USA. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie.

Diese Aussendung sowie weitere Informationen, darunter auch Finanz- und sonstige Informationen für Investoren, sind auf der Investor-Relations-Website der BAWAG Group unter https://www.bawaggroup.com/IR verfügbar.

