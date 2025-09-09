Anzeige
WKN: A2DYJN | ISIN: AT0000BAWAG2 | Ticker-Symbol: 0B2
Tradegate
09.09.25 | 19:22
111,10 Euro
+0,09 % +0,10
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
ATX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
BAWAG GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BAWAG GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
110,60111,1019:31
110,60111,1019:31
Dow Jones News
09.09.2025 19:15 Uhr
182 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-CMS: BAWAG Group AG: 175 Mio. EUR Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen

DJ PTA-CMS: BAWAG Group AG: 175 Mio. EUR Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen

Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß -- 119 Abs. 9 BörseG

BAWAG Group AG: 175 Mio. EUR Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen

Wien (pta000/09.09.2025/18:40 UTC+2)

Der Vorstand der BAWAG Group AG (BAWAG) gibt gemäß -- 7 Abs 4 Veröffentlichungsverordnung 2018 bekannt: BAWAG hat am 23. Juli 2025 ein EUR 175 Mio Aktienrückkaufprogramm gemäß -- 65 Abs 1 Z 8 AktG und auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 4. April 2025 gestartet. Dieses Aktienrückkaufprogramm wurde bereits am 4. September 2025 erfolgreich abgeschlossen. 

Überblick über das Aktienrückkaufprogramm: 
Erworbenes Volumen                         1.560.760 Aktien 
davon über Wiener Börse                       762.720 Aktien 
davon über Multilateral Trading Facilities             798.040 Aktien 
Anteil am Grundkapital per 4. September 2025            1,986 % 
Höchster Gegenwert je Aktie erworben über: 
Wiener Börse                            EUR 117,50 
Multilateral Trading Facilities                   EUR 117,60 
Niedrigster Gegenwert je Aktie erworben über: 
Wiener Börse                            EUR 105,70 
Multilateral Trading Facilities                   EUR 105,40 
Gewichteter Durchschnittsgegenwert der erworbenen Aktien insgesamt: 
Wiener Börse                            EUR 112,14 
Multilateral Trading Facilities                   EUR 112,11 
Gesamtwert der rückerworbenen Aktien                EUR 174.999.908 
Beendigung des Aktienrückkaufprogramms               4. September 2025

Über die BAWAG Group

Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut über 4 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Irland, Großbritannien sowie den USA. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie.

Diese Aussendung sowie weitere Informationen, darunter auch Finanz- und sonstige Informationen für Investoren, sind auf der Investor-Relations-Website der BAWAG Group unter https://www.bawaggroup.com/IR verfügbar.

Kontakt:

Financial Community:

Jutta Wimmer (Head of Investor Relations)

Tel: +43 (0) 5 99 05-22474

IR-Hotline: +43 (0) 5 99 05-34444

E-Mail: investor.relations@bawaggroup.com

Medien:

Manfred Rapolter (Head of Corporate Communications & Social Engagement)

Tel: +43 (0) 5 99 05-31210

E-Mail: communications@bawaggroup.com

Dieser Text steht auch zum Download auf unserer Website bereit: https://www.bawaggroup.com

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      BAWAG Group AG 
           Wiedner Gürtel 11 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   BAWAG Group Investor Relations 
Tel.:         +43 (0)59905-34444 
E-Mail:        investor.relations@bawaggroup.com 
Website:       www.bawaggroup.com 
ISIN(s):       AT0000BAWAG2 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1757436000595 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2025 12:40 ET (16:40 GMT)

© 2025 Dow Jones News
