Dienstag, 30.09.2025
Breaking News: Golden Cross entdeckt hochgradiges Gold - Ein neues Fosterville im Milliarden-Dollar-Gürtel von Victoria?
PTA-NVR: BAWAG Group AG: Veröffentlichung der Stimmrechtsgesamtzahl und des Grundkapitals gemäß §?135 Abs?1 BörseG - BAWAG Group AG (ISIN?AT0000BAWAG2)

DJ PTA-NVR: BAWAG Group AG: Veröffentlichung der Stimmrechtsgesamtzahl und des Grundkapitals gemäß §?135 Abs?1 BörseG - BAWAG Group AG (ISIN?AT0000BAWAG2)

Änderungen der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Kapitals gemäß -- 135 Abs. 1 BörseG

BAWAG Group AG: Veröffentlichung der Stimmrechtsgesamtzahl und des Grundkapitals gemäß -- 135 Abs 1 BörseG

BAWAG Group AG (ISIN AT0000BAWAG2)

Wien (pta000/30.09.2025/18:00 UTC+2)

BAWAG Group AG ("BAWAG") gibt bekannt, dass in Folge der Einziehung von 1.600.000 Stück eigener Aktien mit Wirkung zum 16. September 2025 die Gesamtzahl der Stimmrechte 77.000.000 und das Grundkapital der BAWAG EUR 77.000.000 beträgt.

Im Vergleich zu der am 19. September 2025 veröffentlichten Meldung sind keine Änderungen eingetreten.

BAWAG Group AG

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      BAWAG Group AG 
           Wiedner Gürtel 11 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   BAWAG Group Investor Relations 
Tel.:         +43 (0)59905-34444 
E-Mail:        investor.relations@bawaggroup.com 
Website:       www.bawaggroup.com 
ISIN(s):       AT0000BAWAG2 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1759248000239 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2025 12:00 ET (16:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
