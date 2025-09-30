DJ PTA-NVR: BAWAG Group AG: Veröffentlichung der Stimmrechtsgesamtzahl und des Grundkapitals gemäß §?135 Abs?1 BörseG - BAWAG Group AG (ISIN?AT0000BAWAG2)
Änderungen der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Kapitals gemäß -- 135 Abs. 1 BörseG
BAWAG Group AG: Veröffentlichung der Stimmrechtsgesamtzahl und des Grundkapitals gemäß -- 135 Abs 1 BörseG
BAWAG Group AG (ISIN AT0000BAWAG2)
Wien (pta000/30.09.2025/18:00 UTC+2)
BAWAG Group AG ("BAWAG") gibt bekannt, dass in Folge der Einziehung von 1.600.000 Stück eigener Aktien mit Wirkung zum 16. September 2025 die Gesamtzahl der Stimmrechte 77.000.000 und das Grundkapital der BAWAG EUR 77.000.000 beträgt.
Im Vergleich zu der am 19. September 2025 veröffentlichten Meldung sind keine Änderungen eingetreten.
BAWAG Group AG
(Ende)
